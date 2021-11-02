Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / 2022 kış testlerinin altı gün sürmesi planlanıyor
Formula 1 Haberler

Verstappen, yarış mühendisinin sakinliğinden memnun

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'yi övdü ve onunla çalışmaktan memnun olduğunu belirtti.

Verstappen, yarış mühendisinin sakinliğinden memnun

Max Verstappen şu anda GP olarak bilinen Gianpiero Lambiase ile birlikte çalışıyor. İkilinin ilişkisi, belki de şu anda griddeki en iyi yarış mühendisi-pilot ilişkilerinden biri.

Verstappen'in gergin olduğu anlarda "Anlaşıldı Max" yanıtını veren Lambiase, bu sayede olası tartışmaların önüne geçiyor.

Çoğu zaman Verstappen'in tepkilerine oldukça sakin yanıtlar veriyor ve genç sürücünün olumsuz etkilenmesinin önüne geçiyor.

GP Racing'e konuşan Verstappen, kendisinin yarış koşullarında bazen fazla gergin olduğunu ve Lambiase'nin tavrının kendisine yardım ettiğini belirtti.

RacingNews365'in haberine göre Verstappen, GP Racing'e şöyle dedi: "Bazen bu kadar sakin kalabilmesine gerçekten çok saygı duyuyorum."

"Araç içerisindeyken, kalp atışlarınız yükseliyor ve baskı altında oluyorsunuz."

"Bazen sesinizi yükselttiğiniz ya da bağırmaya başladığınız anlarınız oluyor ve eğer diğer tarafta da sesini yükselten biri varsa, sürüş sırasında radyoda büyük bir tartışmaya girebilirsiniz, ki bunun hiç de iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Biz her zaman bir şeyler hakkında konuşuruz. Ayrıca anlaşamadığımız noktalar olduğunda ya da benzeri şeyler olduğunda, bunların üstesinden gelmek çok kolay oluyor. Çünkü sonuçta aynı hedeflere sahibiz. İkimiz de her hafta sonu kazanmak istiyoruz, mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye çalışıyoruz."

Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing Yarış Mühendisi

Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing Yarış Mühendisi

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, with the Constructors trophy

Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, with the Constructors trophy

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bazen elbette duygusallık bunun bir parçası olabiliyor ama bence bu, yarışın bir parçası."

Verstappen, 2016'da Red Bull'a katıldığından bu yana GP ile çalışıyor ve aralarındaki dürüst ilişkinin, Christian Horner ve Helmut Marko da dahil olmak üzere ekibin diğer üyeleriyle paylaştıklarıyla çok benzer olduğunu belirtti.

Hollandalı pilota göre bu durum, takıma büyük katkıda bulunuyor.

Verstappen, "GP ve ben birkaç yıldır birlikte çalışıyoruz."

"Çok iyi olmasının yanı sıra dürüst bir ilişkimiz var. Araçta neye ihtiyacım olduğunu ve ona nasıl geri bildirimler verebileceğimi biliyor."

"Tabii ki aynı fikirleri paylaşmadığımız anlar var ama bence bu da olması gerekiyor çünkü günün sonunda birbirinizi geliştirmek ve aracı daha hızlı yapmak istiyorsunuz."

"Birbirimize karşı her zaman çok dürüstüz. Bu, Helmut ve Christian'a karşı olduğumla aynı ve bence bu, durumu çok iyi yapıyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
2022 kış testlerinin altı gün sürmesi planlanıyor
Önceki haber

2022 kış testlerinin altı gün sürmesi planlanıyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
2022 kış testlerinin altı gün sürmesi planlanıyor
Formula 1

2022 kış testlerinin altı gün sürmesi planlanıyor

2022 lastiklerini test etmeyen Williams, başlangıçta dezavantajlı olmayı bekliyor
Formula 1

2022 lastiklerini test etmeyen Williams, başlangıçta dezavantajlı olmayı bekliyor

Marko: "Verstappen tamamen iyileşti" Meksika GP
Formula 1

Marko: "Verstappen tamamen iyileşti"

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Marko: "Verstappen, şampiyonluk mücadelesinde suçsuz yere 50'den fazla puan kaybetti" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Marko: "Verstappen, şampiyonluk mücadelesinde suçsuz yere 50'den fazla puan kaybetti"

Hamilton: "Verstappen, ilk şampiyonluğuna bana kıyasla daha iyi hazırlandı"
Formula 1

Hamilton: "Verstappen, ilk şampiyonluğuna bana kıyasla daha iyi hazırlandı"

Marko: "Verstappen, lastiklerini korumak için bilerek 0.5 saniye yavaşladı" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Marko: "Verstappen, lastiklerini korumak için bilerek 0.5 saniye yavaşladı"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Hill, Red Bull'daki Newey etkisini sorgulamaya başlamış
Formula 1

Hill, Red Bull'daki Newey etkisini sorgulamaya başlamış

Marko, Max'a "iki galibiyete daha ihtiyacımız var" demiş
Formula 1

Marko, Max'a "iki galibiyete daha ihtiyacımız var" demiş

Palmer, Red Bull'daki sürücü dinamiklerini "garip" buluyor
Formula 1

Palmer, Red Bull'daki sürücü dinamiklerini "garip" buluyor

Son Haberler

Verstappen, yarış mühendisinin sakinliğinden memnun
Formula 1 Formula 1

Verstappen, yarış mühendisinin sakinliğinden memnun

2022 kış testlerinin altı gün sürmesi planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2022 kış testlerinin altı gün sürmesi planlanıyor

2022 lastiklerini test etmeyen Williams, başlangıçta dezavantajlı olmayı bekliyor
Formula 1 Formula 1

2022 lastiklerini test etmeyen Williams, başlangıçta dezavantajlı olmayı bekliyor

Marko: "Verstappen tamamen iyileşti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Verstappen tamamen iyileşti"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.