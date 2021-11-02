Verstappen, yarış mühendisinin sakinliğinden memnun

Max Verstappen şu anda GP olarak bilinen Gianpiero Lambiase ile birlikte çalışıyor. İkilinin ilişkisi, belki de şu anda griddeki en iyi yarış mühendisi-pilot ilişkilerinden biri.

Verstappen'in gergin olduğu anlarda "Anlaşıldı Max" yanıtını veren Lambiase, bu sayede olası tartışmaların önüne geçiyor.

Çoğu zaman Verstappen'in tepkilerine oldukça sakin yanıtlar veriyor ve genç sürücünün olumsuz etkilenmesinin önüne geçiyor.

GP Racing'e konuşan Verstappen, kendisinin yarış koşullarında bazen fazla gergin olduğunu ve Lambiase'nin tavrının kendisine yardım ettiğini belirtti.

RacingNews365'in haberine göre Verstappen, GP Racing'e şöyle dedi: "Bazen bu kadar sakin kalabilmesine gerçekten çok saygı duyuyorum."

"Araç içerisindeyken, kalp atışlarınız yükseliyor ve baskı altında oluyorsunuz."

"Bazen sesinizi yükselttiğiniz ya da bağırmaya başladığınız anlarınız oluyor ve eğer diğer tarafta da sesini yükselten biri varsa, sürüş sırasında radyoda büyük bir tartışmaya girebilirsiniz, ki bunun hiç de iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Biz her zaman bir şeyler hakkında konuşuruz. Ayrıca anlaşamadığımız noktalar olduğunda ya da benzeri şeyler olduğunda, bunların üstesinden gelmek çok kolay oluyor. Çünkü sonuçta aynı hedeflere sahibiz. İkimiz de her hafta sonu kazanmak istiyoruz, mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye çalışıyoruz."

Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing Yarış Mühendisi Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, with the Constructors trophy Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bazen elbette duygusallık bunun bir parçası olabiliyor ama bence bu, yarışın bir parçası."

Verstappen, 2016'da Red Bull'a katıldığından bu yana GP ile çalışıyor ve aralarındaki dürüst ilişkinin, Christian Horner ve Helmut Marko da dahil olmak üzere ekibin diğer üyeleriyle paylaştıklarıyla çok benzer olduğunu belirtti.

Hollandalı pilota göre bu durum, takıma büyük katkıda bulunuyor.

Verstappen, "GP ve ben birkaç yıldır birlikte çalışıyoruz."

"Çok iyi olmasının yanı sıra dürüst bir ilişkimiz var. Araçta neye ihtiyacım olduğunu ve ona nasıl geri bildirimler verebileceğimi biliyor."

"Tabii ki aynı fikirleri paylaşmadığımız anlar var ama bence bu da olması gerekiyor çünkü günün sonunda birbirinizi geliştirmek ve aracı daha hızlı yapmak istiyorsunuz."

"Birbirimize karşı her zaman çok dürüstüz. Bu, Helmut ve Christian'a karşı olduğumla aynı ve bence bu, durumu çok iyi yapıyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images