Verstappen, yarış mühendisinden niçin özür diledi?
Max Verstappen'in 2024 Bahreyn GP sıralamalarında pole pozisyonunu kazandığı dakikalarda, yarış mühendisiyle aralarında geçen telsiz mesajı dikkat çekmişti.
Pole Man Max Verstappen, Red Bull Racing
Steven Tee / Motorsport Images
Bu telsiz mesajında yarış mühenisi Gianpiero Lambiase, Verstappen'e "yeterli" derken, Verstappen bunun üzerine "Çok üzgünüm GP" diyerek cevap vermişti.
Bu mesajlaşma beraberinde, Verstappen'in neden özür dilediği, Lambiase'nin ise neden "yeterli" dediği konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Verstappen'in son turunun pole pozisyonu için yeterli olmayacağını düşündüğü için yarış mühendisinden özür dilediği anlaşıldı.
İşte telsiz mesajının o bölümü:
Gianpiero Lambiase: "Yeterliydi Max, tebrikler."
Max Verstappen: "Çok üzgünüm GP."
Christian Horner: "Üzülecek bir şey yok Max. Çok iyi başlangıç oldu. Charles'tan 0.2, George'dan 0.3 sn daha öndeyiz."
Max Verstappen: "Maksimumu almak için bu sıralamalarda çok iyi iş çıkardık. Herkese teşekkürler. Tebrikler."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Hamilton: "Beklediğimizden daha gerideyiz"
Hamilton: "Beklediğimizden daha gerideyiz" Hamilton: "Beklediğimizden daha gerideyiz"
Piastri: "Geçen yıla kıyasla kötü bir başlangıç yapmadık"
Piastri: "Geçen yıla kıyasla kötü bir başlangıç yapmadık" Piastri: "Geçen yıla kıyasla kötü bir başlangıç yapmadık"
Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu"
Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu" Leclerc: "Yarışı kazanma şansımız yoktu"
Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu"
Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu" Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar