Verstappen, yarış mühendisinden niçin özür diledi?

Bu telsiz mesajında yarış mühenisi Gianpiero Lambiase, Verstappen'e "yeterli" derken, Verstappen bunun üzerine "Çok üzgünüm GP" diyerek cevap vermişti.

Bu mesajlaşma beraberinde, Verstappen'in neden özür dilediği, Lambiase'nin ise neden "yeterli" dediği konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Verstappen'in son turunun pole pozisyonu için yeterli olmayacağını düşündüğü için yarış mühendisinden özür dilediği anlaşıldı.

İşte telsiz mesajının o bölümü:

Gianpiero Lambiase: "Yeterliydi Max, tebrikler."

Max Verstappen: "Çok üzgünüm GP."

Christian Horner: "Üzülecek bir şey yok Max. Çok iyi başlangıç oldu. Charles'tan 0.2, George'dan 0.3 sn daha öndeyiz."

Max Verstappen: "Maksimumu almak için bu sıralamalarda çok iyi iş çıkardık. Herkese teşekkürler. Tebrikler."