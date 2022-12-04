Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Bottas: "2023'te düzenli olarak puan almayı hedeflemeliyiz" Sonraki / Stuck: "Bütçe sınırı ve DRS tamamen saçmalık"
Formula 1 / Abu Dhabi Kasım testi Haberler

Verstappen yarış mühendisi Lambiase'yi övdü: "Birbirimize gözlerimiz kapalı güveniyoruz"

Max Verstappen, yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile çalışmaktan büyük keyif aldığını ve aralarında çok iyi bir ilişki olduğunu söyledi.

Ronald Vording
Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Verstappen yarış mühendisi Lambiase'yi övdü: "Birbirimize gözlerimiz kapalı güveniyoruz"
Haberi dinle

Max Verstappen, Red Bull Racing'e geçtiğinden beri yarış mühendisi olarak Gianpiero Lambiase ile çalışıyor.

Bu yıl takım içinde ekstra sorumluluklar alan Lambiase, Guillaume Rocquelin'in görevden ayrılmasının ardından yarış mühendisliği bölümünün yeni şefi de oldu. Ancak bu durum Verstappen ile olan ilişkisini değiştirmiyor.

Yarış mühendisiyle iyi iletişim kurmak her sürücü için çok önemlidir ama Verstappen, Lambiase ile olan ilişkisinden özellikle memnun.

Verstappen, "En önemli şey birbirimize karşı çok dürüst olmamız. Ben de bir insan olarak bunu seviyorum." dedi.

Evli bir çift gibi

Verstappen, Lambiase'ye Formula 1'in menajerlik oyununda çok düşük puan verildiğini söyleyip, "Bunu kim verdiyse muhtemelen kafası güzelmiş." diyerek espri yaptı.

Verstappen sonra şöyle devam etti: "Yarış mühendisinize güvenebilmek son derece önemlidir. Öylesine bir güvenden bahsetmiyorum, tam güvenden bahsediyorum. Körü körüne, bazen ayar açısından önerdiği şeylere bile gözünüz kapalı güvenebilmelisiniz."

"Bence insanlar Formula 1'de böyle bir ilişkinin önemini hafife alıyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Helmut Marko, Verstappen'in kısa adı GP olan Lambiase olan iletişimini "evli bir çifte" benzetmişti.

Verstappen, "Elbette bazı zorluklar yaşıyoruz ama en dipten güçlenerek çıkıyoruz. İkimiz de en iyisini yapmayı ve en iyi performansı göstermeyi istiyoruz. Bazen bu gerekiyor. Elbette araç içerisinde her şey iyi anlaşılmıyor ama daha sonra bunun hakkında konuşuyoruz."

"Böyle anları, sürekli monoton şekilde konuşan bir mühendise tercih ederim. O zaman işiniz çok hevesliymişsiniz gibi görünmezsiniz." dedi.

Birbirlerinden en iyisini talep etmek

Verstappen, örneğin Singapur Grand Prix'sinde yaptığı gibi, görüşlerini dile getirmekten çekinmiyor .Bu, geçmişe kıyasla farklı bir durum.

Verstappen, "Elbette fakat zamanla rolünüzde büyüyorsunuz. Takım olarak dünya şampiyonlukları için mücadele etmek istiyoruz ve bu durumda çok fazla hata yapma ya da oyunun dışına çıkma lüksümüz yok."

"Takımdaki herkes bunu biliyor ancak bazen bunu dillendirmek de iyi oluyor. Kimseye baskı yapmıyorum çünkü takımdaki herkes, başarılı olmak için birbirlerinden en fazlasını istememiz gerektiğini biliyor." dedi.

Hollandalı pilot, 2022 sezonuyla ilgili de, "Uygulama açısından kesinlikle takımla geçirdiğim en iyi yıl oldu." açıklamasında bulundu.

paylaşım
yorumlar
Bottas: "2023'te düzenli olarak puan almayı hedeflemeliyiz"
Önceki haber

Bottas: "2023'te düzenli olarak puan almayı hedeflemeliyiz"
Sonraki haber

Stuck: "Bütçe sınırı ve DRS tamamen saçmalık"

Stuck: "Bütçe sınırı ve DRS tamamen saçmalık"
Ronald Vording Daha fazlası
Ronald Vording
Marko: "Perez yarış kazanabilir ama Verstappen'i tüm yıl boyunca geçemez"
Formula 1

Marko: "Perez yarış kazanabilir ama Verstappen'i tüm yıl boyunca geçemez"

Marko: "Mercedes gelecek yıl Ferrari'ye kıyasla daha büyük bir tehdit olacak"
Formula 1

Marko: "Mercedes gelecek yıl Ferrari'ye kıyasla daha büyük bir tehdit olacak"

Verstappen, 2023 F1 sezonunda da #1 ile yarışacak Abu Dhabi Kasım testi
Formula 1

Verstappen, 2023 F1 sezonunda da #1 ile yarışacak

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Lammers: "Verstappen, bir sezonda 15 galibiyeti herhangi bir dominasyon olmadan aldı"
Formula 1

Lammers: "Verstappen, bir sezonda 15 galibiyeti herhangi bir dominasyon olmadan aldı"

Verstappen, son güncellemeye rağmen F1 2022'deki en güçlü sürücü olmaya devam ediyor
Formula 1

Verstappen, son güncellemeye rağmen F1 2022'deki en güçlü sürücü olmaya devam ediyor

Bottas, Verstappen'in Brezilya GP'deki tepkisine şaşırmış São Paulo GP
Formula 1

Bottas, Verstappen'in Brezilya GP'deki tepkisine şaşırmış

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Autosport Ödülleri: Yılın Yarış Aracı Red Bull RB18 oldu
Haber video
Autosport Ödülleri

Autosport Ödülleri: Yılın Yarış Aracı Red Bull RB18 oldu

Ben Sulayem: "Bütçe sınırı cezalarında adil olmamız gerek"
Formula 1

Ben Sulayem: "Bütçe sınırı cezalarında adil olmamız gerek"

Red Bull'un bütçe sınırı cezasının 2023/2024'te takımı etkileyeceği düşünülüyor
Formula 1

Red Bull'un bütçe sınırı cezasının 2023/2024'te takımı etkileyeceği düşünülüyor

Son Haberler

Ferrari'yi FIA ödül töreninde Mekies temsil edebilir!
Formula 1 Formula 1

Ferrari'yi FIA ödül töreninde Mekies temsil edebilir!

Scuderia Ferrari, Cuma günkü FIA ödül töreninde istifa eden Mattia Binotto yerine sportif direktör Laurent Mekies tarafından temsil edilebilir.

Krack: "Fernando'nun kazanma arzusu takımı ateşleyecek"
Formula 1 Formula 1

Krack: "Fernando'nun kazanma arzusu takımı ateşleyecek"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Fernando Alonso'nun takımla ilk testinin etkileyici olduğunu ve kendisinin tutkusunun takımı ateşleyeceğini söyledi.

Kevin Magnussen, Lorenzo Bandini Trophy ödülünü aldı
Formula 1 Formula 1

Kevin Magnussen, Lorenzo Bandini Trophy ödülünü aldı

Kevin Magnussen, Teatro Masini'de düzenlenen törenle Lorenzo Bandini Trophy ödülünü aldı.

Hill: "F1, Schumacher'in düşündüğünden daha zor bir yer"
Formula 1 Formula 1

Hill: "F1, Schumacher'in düşündüğünden daha zor bir yer"

Damon Hill, Mick Schumacher'in Formula 1'de 'çok fazla baskı' altında olduğunu ve bunun sporda onun için hayatı 'düşündüğünden daha zor' hale getirebileceğini kabul etti.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.