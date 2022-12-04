Verstappen yarış mühendisi Lambiase'yi övdü: "Birbirimize gözlerimiz kapalı güveniyoruz"

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Max Verstappen, Red Bull Racing'e geçtiğinden beri yarış mühendisi olarak Gianpiero Lambiase ile çalışıyor.

Bu yıl takım içinde ekstra sorumluluklar alan Lambiase, Guillaume Rocquelin'in görevden ayrılmasının ardından yarış mühendisliği bölümünün yeni şefi de oldu. Ancak bu durum Verstappen ile olan ilişkisini değiştirmiyor.

Yarış mühendisiyle iyi iletişim kurmak her sürücü için çok önemlidir ama Verstappen, Lambiase ile olan ilişkisinden özellikle memnun.

Verstappen, "En önemli şey birbirimize karşı çok dürüst olmamız. Ben de bir insan olarak bunu seviyorum." dedi.

Evli bir çift gibi

Verstappen, Lambiase'ye Formula 1'in menajerlik oyununda çok düşük puan verildiğini söyleyip, "Bunu kim verdiyse muhtemelen kafası güzelmiş." diyerek espri yaptı.

Verstappen sonra şöyle devam etti: "Yarış mühendisinize güvenebilmek son derece önemlidir. Öylesine bir güvenden bahsetmiyorum, tam güvenden bahsediyorum. Körü körüne, bazen ayar açısından önerdiği şeylere bile gözünüz kapalı güvenebilmelisiniz."

"Bence insanlar Formula 1'de böyle bir ilişkinin önemini hafife alıyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Helmut Marko, Verstappen'in kısa adı GP olan Lambiase olan iletişimini "evli bir çifte" benzetmişti.

Verstappen, "Elbette bazı zorluklar yaşıyoruz ama en dipten güçlenerek çıkıyoruz. İkimiz de en iyisini yapmayı ve en iyi performansı göstermeyi istiyoruz. Bazen bu gerekiyor. Elbette araç içerisinde her şey iyi anlaşılmıyor ama daha sonra bunun hakkında konuşuyoruz."

"Böyle anları, sürekli monoton şekilde konuşan bir mühendise tercih ederim. O zaman işiniz çok hevesliymişsiniz gibi görünmezsiniz." dedi.

Birbirlerinden en iyisini talep etmek

Verstappen, örneğin Singapur Grand Prix'sinde yaptığı gibi, görüşlerini dile getirmekten çekinmiyor .Bu, geçmişe kıyasla farklı bir durum.

Verstappen, "Elbette fakat zamanla rolünüzde büyüyorsunuz. Takım olarak dünya şampiyonlukları için mücadele etmek istiyoruz ve bu durumda çok fazla hata yapma ya da oyunun dışına çıkma lüksümüz yok."

"Takımdaki herkes bunu biliyor ancak bazen bunu dillendirmek de iyi oluyor. Kimseye baskı yapmıyorum çünkü takımdaki herkes, başarılı olmak için birbirlerinden en fazlasını istememiz gerektiğini biliyor." dedi.

Hollandalı pilot, 2022 sezonuyla ilgili de, "Uygulama açısından kesinlikle takımla geçirdiğim en iyi yıl oldu." açıklamasında bulundu.