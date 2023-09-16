Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"
Red Bull pilotu Max Verstappen, pazar günkü yarışı kazanma ihtimalleri olduğuna inanmıyor.
Bu yılki tüm yarışları kazanan ve rekor üstüne rekor kıran Red Bull, Singapur caddelerinde beklentilerin çok altında kaldı.
Max Verstappen, tıpkı Sergio Perez gibi Q2'de elendi ve Marina Bay pistinde geçiş yapmak zor olduğu için pazar günü kazanma ihtimalleri çok az görünüyor.
Verstappen, sıralama turlarının ardından Motorsport.com'a şöyle konuştu: "Bu sabahki 3. antrenman seansı aslında iyiydi, iyi bir ilerleme kaydettik. Elbette istediğimiz yerde değildik ama daha fazlasını yapma potansiyelimiz vardı."
"Sonrasında araçta birkaç değişiklik daha yaptık, bu ayarların daha iyi olmamıza yardım edeceğini düşündük... Sonrasında sıralama turlarına girdik; ilk büyük sorun geç ya da sert fren yapamamaktı çünkü araç yere vuruyordu."
"Pek çok cadde pistinde bu çok önemli bir şeydir, frenlere güvenmek ve virajlara saldırmak istersiniz."
"Burada maalesef bunu yapamadım. Ayrıca, tüm hafta sonu boyunca bizi olumsuz etkileyen düşük hızlı virajlarda da istediğimiz seviyede değildik."
"Arka tarafta denge yoktu."
"Bu yüzden küçük kaymalar yaşamaya devam ettim, son turumda 3. virajda büyük bir kayma yaşadım. Hal böyle olunca tur zamanı bir araya gelmedi."
Verstappen, yarışta daha iyi olmalarını beklemiyor.
Hollandalı pilot, "Normalde aracımız yarışta biraz daha iyidir. Ancak Singapur'da bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum, burada öndeki aracı geçmek çok zor."
"Öndeki araçtan 1.5-2 hatta 2.5 saniye daha hızlı olmanız gerekiyor ki biz açıkça öyle değiliz."
"Ayrıca şu anda sahip olduğumuz araç performansı ve dengesi iyi değil."
"Bu yüzden çok zorlu ve uzun bir öğleden sonra olacak."
"Hâlâ hakemlerle konuşmam gerekiyor; 11. olacağım bile bile değil. Bu noktada bunun da bir önemi yok." dedi.
Galibiyet mümkün mü sorusuna Verstappen, "Bunu unutun. Çünkü burada geçiş yapmak mümkün değil."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Diğer pistlerde sondan başlayabilirsiniz, yani muhtemelen Spa'da en sondan başlayıp yarışı kazanabilirsiniz ama burada yapamazsınız."
"Burada geçiş yapabilmek için iki/üç saniye daha hızlı olmanız gerekiyor. Yani bu sadece cadde pisti olmasıyla ilgili."
"Elbette kazanmak istiyorum ama bu mümkün olmadığında bunu kabul etmek zorundasınız."
"Artık kazanamayacağımız bir gün olacağını biliyordum. Fakat şimdiye kadar gerçekten iyi bir dönem geçirdik."
"Bu kadar çok kazandığımız ve burada kötü bir hafta sonu geçireceğimiz bir sezonu, şampiyonluk için mücadele etmediğiniz fakat burada kazandığımız bir sezona tercih ederim."
"Fakat bu hafta sonu neyi yanlış yaptığımızı anlamamız çok önemli." cevabını verdi.
Bunun son birkaç yıldaki en zor hafta sonu olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Çok dramatik görünmesini istemem ama evet. Gerçekten çok zor bir hafta sonuydu."
"Çok uzun zamandır sıralama turlarında böyle olmamıştı."
"Henüz yaşananları anlamıyoruz. Aksi takdirde, bu tür değişiklikler yapmazdık çünkü değişiklikler bizi geriye götürdü. Bence bu hafta sonu burada aracımızı yeterince anlayamadık." cevabını verdi.
Verstappen üç ayrı olay nedeniyle inceleme altında ve bunlardan en ilginç olanı pit yolunda durduğu andı.
Hollandalı pilot, bu konuda şöyle dedi: "Pit ışığı yeşile döndüğünde yaptığımız bir şey açık; normalde ilk kişi kalkış yapar, ikinci kişi biraz bekler, sonra kalkar. Yani arkadan gelen sürücü biraz boşluk bırakmaya çalışır."
"Piste doğru çıkıp, çok sayıda aracın birbirine yakın olduğunu gördüğümde, son şikanda yaşanabilecekleri hayal ettim. Bu yüzden durdum, biraz bekledim, pistte daha büyük bir drama olmasın istedim."
"Arkamdaki bazı insanlar şikayet ediyordu fakat ben bunun daha güvenli bir seçenek olacağını düşündüm."
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