Verstappen: "Yarış için iyi bir araca sahibiz"

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Max Verstappen 2. ve 3. antrenman seanslarındaki en iyi zamanlarının ardından sıralama turlarına "favori" olarak girdi. Fakat Ferrari, sıralama turlarında güçlü bir tempo yakaladı.

Ferrari pilotları son bölümde tempoyu daha da artırdılar ve Max Verstappen, iyi bir son tur çıkarmasına rağmen ilk sırayı 0.1 saniye ile kaçırdı.

Charles Leclerc, pazar günü için pole pozisyonunu kazanırken, Verstappen yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Verstappen, "Bugün planladığımız gibi geçmedi. İkinci bölüm oldukça iyiydi ancak üçüncü bölümde doğru dengeyi bulmakta daha fazla zorluk yaşadık."

"Her şeye rağmen durum o kadar da kötü değil. Bence iyi bir aracımız var. Yarınki yarış için iyi bir aracımızın olması bizim için önemli bir haber." dedi.

Verstappen, uzun sürüşlerin umut verici göründüğünü ve Pazar günü hâlâ pek çok şeyin mümkün olduğunu belirtiyor.

Sıralamaların hemen ardından konuşan Verstappen, "Her halükarda iyi bir başlangıçtı."

"Harika bir his olduğunu söyleyemeyiz ama o kadar da kötü değildi. Öyle olmasa zaten burada olamazdım.

"Sonunda yarış için iyi bir aracınız olduğundan emin olmalısınız. Sıralamalarda iyi bir araca sahip olmak önemlidir ancak yarış için iyi bir araca sahip olmak daha da önemlidir."

"Bunun nedeni, lastiklerin burada oldukça çabuk aşınması, bu da diğer bazı pistlerde farklı bir durum." dedi.

Verstappen, daha önce de belirttiği gibi, Ferrari'nin yeniden ön tarafa dönmesinden memnun.

"Bence iyiydi. Sonunda Charles ve Carlos ile güzel bir savaş verdik, kış boyunca iyi iş çıkardılar."

Mercedes'in ön tarafta olmaması nedeniyle üzgün olup olmadığı sorulduğunda, dünya şampiyonu alaycı bir şekilde "Evet, çok..." yanıtını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images