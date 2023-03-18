Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

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Bahreyn'de sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Verstappen, Suudi Arabistan daha da üstündü. Sıralama turlarına kadar gerçekleştirilen 3. antrenman seansını da rahat bir şekilde ilk sırada tamamlamıştı.

Verstappen ve RB19 hem güneş altında hem de ışıklar altında oldukça güçlü performans sergilemişti.

Sıralama turlarına geldiğimizde de Q1'i zirvede tamamlayan Verstappen, oldukça güçlü bir derece kaydetmişti. Christan Horner'ın da dediği gibi, "Verstappen Q1 turuyla dahi gridde 4. sırada olabilirdi"

Hollandalı pilotun pole pozisyonuna kesin gözüyle bakılıyordu ki Q2'de Verstappen'in aracındaki aktarma organında bir sorun yaşandı ve tahrik mili kırıldı.

Bu da Verstappen'in rekabetçi bir derece kaydedememesine ve 15. sırayı almasına neden oldu. Hollandalı pilot, yarınki yarışa 15. sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının ardından konuşan Verstappen, tahrik milinde neden sorun yaşadıklarını anlayamadığını söyledi.

"Bahreyn'den daha iyi bir hafta sonu geçiriyordum, araçta nasıl hissettiğim anlamında daha iyiydi ve bunu antrenman turlarında görebiliyordunuz. Ancak sıralama turlarını tamamlayamadığınızda bunun pek anlamı kalmıyor."

"10. virajda tahrik mili kırıldı. Oldukça şanssız bir durum, ayrıca anlayamadığım bir durum çünkü bu yıl daha önce hiç onunla [tahrik mili ile] sorun yaşamamıştık. Ancak evet, artık yaşamış olduk. Her şeyi analiz ederek bunun neden yaşandığını anlamaya çalışacağız.

"Araç tüm hafta sonu boyunca oldukça hızlıydı. Ne zaman piste çıksak araç çok iyi çalışıyordu ve rahat hissediyordum. Yani yarın yukarı çıkabileceğimizden eminim. Yarış galibiyetinin biraz zor olduğunu düşünüyorum çünkü lastikleri korumanız gerekiyor ve herkes iyi bir tempoya sahip gibi. Yine de hasarı olabildiği kadar azaltmaya çalışacağız."

"Ayrıca uzun bir sezon olduğunu biliyorum, yani birçok şey yaşanabilir."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Çifte şampiyon, yarın geriden başlayarak yükselmeye çalışacağı bir yarış geçireceği için "heyecanlı olduğunu" söylüyor.

"Evet yarın için heyecanlıyım. Elbette düzgün bir sıralama seansı geçiremediğim için hayal kırıklığı yaşıyorum ama yarın için de heyecanlıyım."

"Eğer ilk turda her şey iyi bir şekilde ilerlerse, bence oldukça yükselebiliriz."

"Pistin yapısından dolayı ilk turda dışarı taşarak bazı kazaları önleyemeyebilirsiniz, kaçamayabilirsiniz. Yani örnek vermek gerekirse, Spa'daki ilk turdan biraz daha çetrefilli bir ilk tur göreceğiz."

Verstappen son olarak, "Araç hızlı olduğundan bu tarz olayları kabul etmek daha mı kolay?" sorusunu yanıtladı ve şunları söyledi: "Bence aracın hızlı olup olmamasının bir önemi yok. Bence işler yanlış gittiğinde her zaman sinirli ve hayal kırıklığı yaşamış olmalısınız."

"Bu tarz bir olayın bir daha yaşanmadığından emin olmalıyız. Önde ya da arkada olmanız önemli değil. Dayanıklı bir araç istiyorsunuz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images