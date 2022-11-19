Verstappen: "Yarış için harika bir noktadayız"
Sezonun son pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen, pazar günkü yarışı kazanmak için çok iyi bir noktada oldukları görüşünde.
2022 Formula 1 sezonunun son sıralama turları Abu Dhabi'de yapılırken, Max Verstappen pole pozisyonunu kazandı ve bu yıl bu başarıyı yedinci kez elde etti.
Sergio Perez'in ikinci olmasıyla Red Bull, pazar günkü yarışa ilk iki sıradan başlayacak ve sezonu ilk iki sırada tamamlamaya yakın görünüyor.
Seansın ardından açıklamada bulunan Verstappen, "Sıralama turları biraz inişli çıkışlı geçti."
"Seansa oldukça iyi başladık, sonrasında ikinci bölüm biraz dağınıktı. Açıkçası nedenini bilmiyorum ama lastikler bir türlü istediğim yol tutuşu vermedi. Fakat sonra üçüncü bölümde her şey biraz daha normale döndü."
"Son bölümde, başlangıçta biraz korktuk çünkü araç ilk turdan önce kapandı, bu yüzden her şeyi yeniden başlatmak zorunda kaldık ve sonra dışarı çıktık ve her iki tur da yeterince iyiydi."
"Bu yüzden elbette çok memnunum ama aynı zamanda her iki aracın da ön sırada olmasından çok mutluyum çünkü yarışı kazanmak istediğimiz kadar, şampiyonada Checo ile 1-2 yapmak da istiyoruz. Bu yüzden yarın için kesinlikle harika bir başlangıç pozisyonumuz var." dedi.
Yarışla ilgili soru üzerine Verstappen, "Bugün kesinlikle harikaydı. Yarın da iyi bir mücadele olmasını bekliyorum."
"En azından iki aracımız da mücadelenin içerisinde. Bu sayede istediğimizi yapabiliriz." dedi.
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