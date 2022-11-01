Verstappen, yarış galibiyeti rekorundan dolayı gururlu hissediyor

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Japonya GP'de ikinci Dünya Şampiyonluğunu elde eden Verstappen, pazar günü gerçekleşen Meksika GP'de bu sezonki 14. galibiyetini elde ederek "bir sezondaki en çok galibiyet" rekorunu kırdı.

Hollandalı pilot, Michael Schumacher'in 2004'teki ve Sebastian Vettel'in 2013'teki rekorunu kırmış oldu. Aynı zamanda bir sezonda en çok puan alma rekorunu da elde etti.

Red Bull bu sayede, bu sezon 16 ve arka arkaya 9 galibiyet almış oldu.

Verstappen, "Takım için gerçekten harika bir sezon geçiriyoruz."

"Asla bir sezonda 14 galibiyet kazanmayı tahmin edemezdim, o yüzden çok gururlu hissediyorum." dedi.

Ayrıca Verstappen, Amerika Birleşik Devletleri GP'de artık sezonlardaki yarış çokluğuna da dikkat çekti. 13 yarış galibiyetini Schumacher 18 yarış içerisinde, Vettel ise 19 yarış içerisinde elde etmişti.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Meksika yarışı sonrası Autosport/Motorsport'a konuşan Red Bull pilotu, hiçbir zaman istatistiklerle ilgilenmediğini de belirtti.

Verstappen, "Ben sadece anı yaşıyorum."

"Sadece, içinde bulunduğum hafta sonunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim için en önemli şey, yarış kazanmak."

"Ve her hafta sonu eve gittiğimde 'Ben mutluyum' diyebiliyorum."

"Tabii ki Formula 1'de rekabetçi olmak altınızdaki araca bağlı. Şu an elimizde bulunan harika araçla, anın tadını çıkarıyorum."

"Her istatistiği takip etmekle ilgilenmiyorum. Ama tabii ki, bu bizim için harika bir sezon ve bu kadar fazla yarış kazandığımız için çok mutluyum." dedi.