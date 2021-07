Verstappen: "Yarış epey zor geçecek"

Cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarında Mercedes çok daha hızlı görünüyordu ve Lewis Hamilton pole pozisyonunu almıştı.

Fakat cumartesi günkü sprint sıralama yarışında Max Verstappen çok iyi bir start alarak ilk virajı lider dönmeyi başardı. Ardından farkı 1 saniyenin üzerinde tutarak galibiyete uzanmayı başardı.

Şu anda Mercedes 1. ve 3. sektörde iyi görünürken, Red Bull genel anlamda orta sektörde iyi görünüyor. Sürücüler artık ayar değişiklikleri yapamadıkları için mevcut düzende devam etmek zorunda kalacaklar. Bu da uzun düzlüklerde Verstappen'in işinin epey zor olacağı anlamına geliyor.

Sprint sıralama yarışının ardından konuşan Verstappen şöyle dedi: "Yarışa düşük yakıtla başlamak harikaydı, araç daha kontrollü ve daha hızlıydı. Eğlenceliydi, hoşuma gitti."

"Kokpite girmeden önce iyi bir başlangıç ​​yapmanın, ilk turu temiz geçmenin ve ritim yakalamanın önemli olduğunu düşündüm. Neyse ki harika şekilde çalıştı ancak yaklaşımım genel olarak normalden çok farklı değildi."

"Bence bugünkü yarışta, mücadelenin yine çok çekişmeli geçeceğini görmüş olduk. Virajlarda hızlıyız, düzlüklerde ise Mercedes hızlı. Tek antrenman seansından sonra artık ayarları değiştiremiyorsanız ve bir şeyi yanlış hesapladıysanız, buna katlanmak zorundasınız. Düzlüklerdeki hız eksikliğini ve virajlarda bunu telafi etmeyi kabullenmek zorundaydık."

"Gerçekten zorlu bir yarış olacağını düşünüyorum. Baştan sona zorlamamız gerektiğini söylemeyeceğim, bu asla olmuyor ama normalden daha fazla zorlamamız gerekecek. İyi bir tempomuz var he hem bizim hem de rakiplerimizin kaç pit stop yapacağını göreceğiz."

Verstappen, cuma günü yaşadığı önden kayma problemini yarışta yaşamadığını söyledi ve ekledi: "Yani evet, bugün önden kayma olmadı ama bu oldukça doğal bir şey çünkü virajlarda sıralama turlarındaki kadar hızlı gidemiyorduk."

"Bu açıdan evet daha mutluyum. Sıralama turlarında virajları şu an yaptığımızdan daha hızlı şekilde dönüyoruz. Bu da sanırım bize yardımcı oldu. Tabii ki sıcaklık da şu an farklı. Sanırım bu da bize yardım etti. Bu sayede en azından virajlarda zaman kazandım çünkü bu hafta sonu düzlüklerde inanılmaz hızlılar. Bizden biraz daha az yere basma gücü kullanıyorlar. Bu pistin %80-85'i tam gaz geçiliyor ve bununla başa çıkmamız gerekiyor. Virajlarda daha hızlı olduğumuzdan emin olmalıyız."

"Bence Formula 1'in hafta sonu programını gözden geçirmesi gerekiyor, araçta hiçbir değişiklik yapılmayacaksa ikinci bir antrenman seansının ne anlamı var? Yeni format devam edecekse, doğru ayarları bulmak için sprint yarışından önce sadece bir seansımız olacak ve başarı büyük ölçüde şansa bağlı olacak."

"Bir hafta sonu seçiminiz doğru çıkacak, bir sonraki hafta sonu ise aleyhimizde olacak. Burada mükemmel olmaktan çok uzağız ancak sahip olduğumuz süreçlerle ilgili sorunlara bakmalı ve daha iyisini yapmaya çalışmalıyız."

"Tabii ki ayarları değiştirmek mümkün olsaydı, düzlüklerde daha hızlı olmayı tercih ederdim."

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images