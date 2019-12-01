Verstappen: "Sorun yüzünden istediklerimi yapamadım"
Max Verstappen, Abu Dhabi Grand Prix'sinde istediklerini yapamadığını çünkü gaz problemi yaşadığını söyledi.
25. turdaki pit stopun ardından Verstappen, araçta bir şeylerin yanlış olduğunu söyledi ve birden fazla kez takım telsizinden sorun olduğunu söyledi.
Bir noktada Red Bull kendisine, sorunu pit duvarında çözmelerinin mümkün olmadığını ve bununla idare etmesi gerektiğini söylediler.
Verstappen, yaşadığı sorunları açıklaması istendiğinde, "Tork ve gazla ilgili bir sorundu. Bazı gecikmeler ve benzeri şeyler vardı, ki bu harika değildi. Bunu çözemedik."
"Bunu yönetmek ve görmezden gelmek zorundaydık, ama sonunda pozisyon bakımından hiçbir fark yaratmadı. Gaza bastığımda istediğimi yapmıyordu ve bana tur zamanına mal oldu ama dediğim gibi, bugün bunu yaşamasaydık bile kazanamadık."
"Yarışı tamamladık, elbette ilk turda olanlar üzüntü vericiydi ama sonrasında iyi bir ilk bölüm geçirdik, gerçekten çok uzun tuttuk."
"Sert lastiklere geçtikten sonra hızımız iyiydi ve Charles'ı geçerek kendi yarışımı çıkarabildim. Lewis çok hızlıydı. Bu yüzden sadece kendi yarışıma ve derecelerime odaklandım."
Motorsport.com'a konuşan Verstappen, sorunun nedenini bilmediğini söyledi.
"Bugün ne olduğunu tam olarak bilmiyorum çünkü takım bana bunu telsizde söylemek istemedi. Sadece kendilerinin yapabileceği hiçbir şey olmadığını söylediler. Bu yüzden ne olduğunun da bir önemi yok."
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|Jake Boxall-Legge
Verstappen: "Sorun yüzünden istediklerimi yapamadım"
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