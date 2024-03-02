Verstappen: "Yarış da yine çok yakın geçecek"

Verstappen, testlerin aksine antrenmanlarda geride kaldı ve sıralama turlarında da yine pole pozisyonunu alamayacak gibi duruyordu.

Fakat harika bir son tur çıkararak pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Verstappen, seansın ardından şöyle konuştu: "Bu hafta sonu çok rüzgarlıydı. Aracı doğru dengeye getirmek biraz daha zor oldu."

"Sıralama turuna kadar sürekli çalıştık; sonunda bazı iyi iyileştirmeler yaptık ve sanırım bu da iyi bir sıralama turları geçirmemizi sağladı."

"Son bölümdeki son turumda biraz daha fazla yol tutuşum vardı. İlk turda pek iyi hissetmedim, lastikler gerçekten çalışmadı. Son turda ise 1. virajdan itibaren daha iyi hissettim."

Leclerc ile aradaki 0.3 saniyelik fark sorulduğunda Verstappen, "Bence çok yakın bir sıralama oldu. Tüm hafta sonu boyunca rüzgar nedeniyle şartlar zordu."

"Her şey yolunda giderse virajların her birinde zaman bulabiliyorsunuz. Bence bu bizim için 2. ve 3. bölümde, özellikle de 3. bölümde işe yaradı."

"Her şey biraz daha gelişti. Fakat tüm sıralama boyunca farkların çok yakın olduğunu görebiliyordunuz."

"Bence 3. bölüme girerken kimin pole pozisyonunda olacağını asla bilemezdiniz. Bunu görmek çok heyecan vericiydi." cevabını verdi.

Pole Man Max Verstappen, Red Bull Racing, Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, yarış sorulduğunda ise, "İyi bir yarış aracımız olduğundan eminim, ancak dün yarış temposunda da gördüğümüz üzere aradaki farklar çok az. Her şey detaylara dikkat etmekle ilgili ve yarın da fark yaratacak şey bu olacak."

"Gerçekten çok yakın bir mücadele var. Sıralama turlarına kadar içimde iyi bir his yoktu, geçen yıl bence her şey biraz daha iyiydi."

"Tüm hafta sonu boyunca biraz daha güçlüydük. Bakalım... Nasıl ilerleyeceğini göreceğiz."

"Yarışta mücadele oldukça çekişmeli olacak. Durumumuz iyi ama yarın neler olacağını göreceğiz. Güçlü bir yarış çıkaracağımıza inanıyorum." cevabını verdi.