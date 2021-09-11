Verstappen: “Sprint yarışı beklenenden daha iyi geçti”

Cuma günkü sıralama turlarını 3. sırada tamamlayan Verstappen, İtalya Grand Prix’si sprint yarışında iyi bir start aldı ve Lewis Hamilton’ı ardında bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

Verstappen, Mercedes pilotu Valtteri Bottas’ı geçmeyi başaramasa da Fin pilotun grid cezası sayesinde yarın pole pozisyonundan start alacak. Öte yandan şampiyonluk rakibi Hamilton ise iki McLaren’ın gerisinde 4. olarak yarışa başlayacak. Verstappen ayrıca Hamilton'ın bugün puan alamamasıyla şampiyonadaki farkı iki puan arttırmış oldu.

Sprint yarışı ardından konuşan Hollandalı pilot, cumartesi gününü beklenenden daha iyi bir sonuçla noktaladıklarını ifade etti.

Verstappen, “İlk olarak burada yeniden tüm İtalyan hayranları görmek harika. Genel olarak motor sporları hakkında oldukça tutkulular ve bunu görmek çok güzel.”

“Elbette yarış beklenenden biraz daha iyi geçti. Demek istediğim iyi bir start aldık, birkaç ufak puan kazandık ve tabii ki yarın pole pozisyonundan başlayacağız.”

“Yine de [Mercedes] çok hızlı görünüyor ve onları mümkün olduğunca yakından takip etmek için her şeyimi veriyordum. Bu yüzden, yarın ilginç bir mücadele olacak.” dedi.

Ardından yarınki yarış hakkında görüşleri sorulduğunda Verstappen, “Yeterli hıza sahip olmak için araçta biraz değişiklik yaptığımızı söylemem gerek. Bu yüzden yarıştaki en iyi hızımızla ilgili endişeli değilim.”

“Tabii ki Mercedes’in tüm tur boyunca oldukça hızlı olduğunu biliyoruz. Ancak yine de yarın iyi bir yarış daha çıkarmayı deneyeceğiz.” cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Lando Norris, McLaren MCL35M 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images