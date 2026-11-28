Formula 1 Katar GP
Verstappen: “Yarın Mercedes ile rekabet edebileceğimizi sanmıyorum”
Katar’daki sıralama turlarını değerlendiren Verstappen, araç dengesindeki sorunlar ve yüksek hızlı virajlardaki aerodinamik eksiklik nedeniyle zorlu bir hafta sonu geçirdiklerini söyledi.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 28 Kas 2026 19:55
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Katar Grand Prix’si sıralama turlarını altıncı sırada noktalayan Red Bull pilotu Max Verstappen, hafta sonu boyunca aracın ön ve arka dengesini bir türlü oturtamadıklarını dile getirdi.
Düşük hızlı virajlarda rekabetçi olmalarına rağmen Katar’ın yüksek hızlı uzun virajlarında dezavantaj yaşadıklarını belirten Verstappen, pazar günkü yarış öncesi beklentilerini şu sözlerle aktardı: "Şu ana kadar bizim için pek iyi bir hafta sonu olmuyor.”
“Araç dengesini bir türlü oturtamadık, ön ve arka taraf birbirinden çok kopuk hissettiriyor. Bence temel sorun bu. Aynı zamanda bu durum, rakiplerimize kıyasla nerede eksik kaldığımızı da açıkça ortaya koyuyor.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Bu tür yüksek hızlı virajların olduğu bir pistte, aerodinamik verimlilik açısından rakiplerle aynı seviyede değiliz. Düşük hızlı virajlarda oldukça iyiyiz, orta hızlılarda idare edebiliyoruz ama burada ağırlıklı olarak orta ve çok sayıda yüksek hızlı viraj var. Bu da şu an hiç güçlü olmadığımız bir alan.”
“Ayrıca viraj boyunca dengeyi de koruyamıyoruz. Yarın Mercedes ile rekabet edebileceğimizi sanmıyorum ancak şampiyonada mücadele ettiğimiz McLaren'e karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama kolay olmayacak.”
“Bu hafta sonu bizim için gerçekten çok zor geçti."
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- Motorsport.com Ekibi
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