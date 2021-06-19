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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Verstappen: "Yarın işi bitirmemiz gerek"

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Fransa Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi olan Red Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonunu kazanmanın güzel olduğunu ancak yarın işi bitirmeye odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Verstappen: "Yarın işi bitirmemiz gerek"

Verstappen, seansın ardından verdiği röportajda Mercedes'in güçlü olduğu bir pistte pole pozisyonu alabildiği için mutlu olduğunu söylerken, yarışı 4 gözle beklediğini ekledi.

Hollandalı pilot, "Yani, şu ana kadar normalde zorlandığımız bir pistte oldukça pozitif bir hafta sonu oldu. Dün ikinci antrenman turlarında pozitif bir değişim vardı ve bugün daha da iyiydik. Yani evet, pole pozisyonu almak elbette güzel."

"Tabii ki puanlar bugün verilmiyor ama bizim için güzel bir gün. Elbette yarın işi bitirmemiz ve 25 puanı, Bakü'de kaybettiğimizi, almaya çalışmamız gerek ancak evet, bu bizim yapabileceğimiz bir şey ve umuyorum ki yarın bunu devam ettirebiliriz.'' ifadelerini kullandı.

Verstappen, yarış simülasyonlarının yapıldığı 2. antrenman turlarında da araçta rahat hissettiğini belirtti ve "Evet, araç dün ikinci antrenmanda iyi hissettirdi yani, [yarışı] dört gözle bekliyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 
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