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Formula 1 Singapur GP

Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"

2024 Singapur Grand Prix'si sıralama turlarında ikinci sırayı alan Max Verstappen, seanstan sonra açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull'un son zamanlardaki düşüşü nedeniyle son sıralama turlarında ve yarışlarda büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Red Bull, Singapur Grand Prix'si hafta sonunun başlangıcından beri önceki haftalara kıyasla daha güçlü görünüyordu.

Takım arkadaşı Sergio Perez'in Q2'de elenmesine karşın Max Verstappen, Lando Norris'in ardında ikinci sırayı almayı başardı. Verstappen seanstan sonra şunları söyledi:

"Sıralama turlarının tamamı gayet iyi geçti."

"Aracı her turda biraz daha iyileştirmeyi başardık."

"Dün nereden geldiğimize bakarsanız, ilk çizgide olmaktan mutluyum."

"Q3 zordu. Çift sarı bayrakla birlikte turunuz iptal oluyor, sonra herkes sadece tek bir turda zamanı elde etmeye çalışıyor bu yüzden aşırıya kaçmak istemiyorsunuz. Limitin içinde kalmak istiyorsunuz."

"İkinci sırayı kabul ediyorum, bununla mutluyum."

Yarın biraz zor olacak, Singapur'da birçok şey olabilir, ama en azından bu şekilde bir şansımız var." 

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