Verstappen, pazar günkü Monako Grand Prix’sinde mükemmel bir performansla bu sezon ikinci galibiyetini alarak kariyerinde ilk kez pilotlar şampiyonasında zirveye yükseldi.

Şampiyonluk rakibi Lewis Hamilton ise zor bir hafta sonu geçirerek 7. sırada finiş gördü ve böylece Verstappen şampiyonada, aradaki 14 puanlık farkı kapadı. Bunun yanında İngiliz pilota karşı 4 puanlık bir üstünlük sağlamayı da başardı.

Hamilton çarşamba günü verdiği demeçte, Verstappen'in sezonun başlarındaki bazı agresif hareketlerinden dolayı pistteki mücadelelerde genç pilotun "kanıtlayacak çok şeyi olduğunu" düşündüğünü söylemişti.

Monako’daki yarışın ardından ise Verstappen, “Yaptıklarınız, söylediklerinizden daha etkilidir.” diyerek karşılık verdi.

Hollandalı pilot, “Bu hafta sonundan güzel bir ders çıkardık. Cevabınızı pistte vermeniz gerek ve yapmayı sevdiğim şey de bu.”

“Takım olarak daha az hata yaptık ve bu yüzden öndeyiz. Umarım bunu bütün sezon devam ettirebiliriz.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, sprays the victory Champagne 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, cumartesi günkü sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı fakat pole sahibi Charles Leclerc şaft sorunu yüzünden yarışa başlayamadığından en önden start almış oldu.

Fakat Red Bull pilotu, Monako’da geçiş yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğinden startta liderliğini korumaya odaklandı.

Verstappen, “Harika bir gün geçirdim. 1. virajda liderliği aldıktan sonra hızımı ve lastiklerimi oldukça iyi kontrol edebildim.”

"Burada, lastikleri koruyabilmek ve mümkün olduğu kadar uzun süre pistte kalıp en iyi pit fırsatını yakalamaya çalışmak son derece önemli."

“Sanırım Valtteri [Bottas] lastikleri konusunda sorun yaşıyordu ve pit yapmak zorunda kaldı ama elbette pit stoplar her zaman sorunsuz olmuyor.”

"Konsantrasyonu korumak kolay değildi fakat genel anlamda burada kazanmaktan son derece mutluyum." dedi.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Verstappen, yol tutuşundan duyduğu endişe nedeniyle başlangıçta Bottas'ın kısa bir süre baskısı altında kaldı.

Red Bull, Leclerc'in yarış dışı kalmasının ardından FIA yarış direktörü Michael Masi'ye startta araçların bir sıra ileriden başlayıp başlamayacağını sormuştu ancak planlanan sıralamanın aynı kalacağı söylendi.

Verstappen, "Yine de ikinci sıradan başlamak zorunda kaldım ki bunun start için harika bir nokta olmadığını düşünüyorum."

"İyi olacağını düşünmüştüm ancak biraz patinaj yaptım, bu yüzden [Bottas’ın] önünü kesmek zorunda kaldım. Neyse ki önde kaldım ama yol tutuşu harika değildi." dedi.