Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avustralya GP

Verstappen: "Araçta yapmamız gereken ince ayarlar var"

Max Verstappen, Avustralya GP 2. antrenmanda dağınık bir seans geçirmelerinin ardından RB20 aracında yapmaları gereken bazı ince ayarlar olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Mark Horsburgh

Son Dünya Şampiyonu Verstappen, cuma günü gerçekleşen ilk antrenman seansında aracın tabanına hasar verdi.

Aracın üzerindeki çalışmalar sebebiyle Red Bull pilotu ikinci antrenman seansının ilk 20 dakikasında piste çıkamadı. 

Daha sonrasında yumuşak lastiklerle tur atarak seans sonunda, lider Charles Leclerc'in 0.3 saniye gerisinde ikinci olmayı başardı.

Seansın ardından konuşan Verstappen, araçta endişe verici bir şey olmadığını dile getirirken; Ferrari'nin oldukça hızlı göründüğünü de sözlerine ekledi.

Red Bull pilotu, "Bu seans, ilk antrenmanda olanlar sebebiyle biraz dağınık geçti."

"Tabana ve şasiye zarar verdim ve bunu düzeltmek biraz uzun sürdü; bu yüzden yaklaşık 20 dakika kaybettim."

"Ancak yine de hızlı bir şekilde piste dönmeyi başardık, bu yüzden programı hemen hemen tamamladım. Uzun vadede belki birkaç tur daha atmak isterdim ama durum bu şekildeydi."

"Bence bunun dışında her şey iyiydi. Ferrari oldukça hızlı ama bizim tarafımızda yapabileceğimiz birkaç ince ayar var."

"Yani araçta ekstrem ya da endişe verici bir şey yok, sadece bazı ince ayarlar yapmamız gerek." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Albon, kaza yapan şasi onarılamazsa Sargeant'ın F1 aracını devralabilir
Sonraki haber Susie Wolff, FIA'nın hatalarını "halının altına süpürmesine" izin vermeyecek

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Gasly: "Melbourne'de eğlenceli ve olaylı bir yarış geçireceğiz"

Gasly: "Melbourne'de eğlenceli ve olaylı bir yarış geçireceğiz"

Formula 1
Avustralya GP
Gasly: "Melbourne'de eğlenceli ve olaylı bir yarış geçireceğiz"
F1 CEO'su Domenicali, 'kibirli' ve 'profesyonellikten yoksun' olmakla suçlanıyor

F1 CEO'su Domenicali, 'kibirli' ve 'profesyonellikten yoksun' olmakla suçlanıyor

Formula 1
F1 CEO'su Domenicali, 'kibirli' ve 'profesyonellikten yoksun' olmakla suçlanıyor
Verstappen: "Umarım lastik değişikliği Avustralya GP'yi daha iyi hale getirir"

Verstappen: "Umarım lastik değişikliği Avustralya GP'yi daha iyi hale getirir"

Formula 1
Avustralya GP
Verstappen: "Umarım lastik değişikliği Avustralya GP'yi daha iyi hale getirir"

Son Haberler

Hulkenberg: "Burada küçük farklar yarışta büyük fark oluşturabilir"

Hulkenberg: "Burada küçük farklar yarışta büyük fark oluşturabilir"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Hulkenberg: "Burada küçük farklar yarışta büyük fark oluşturabilir"
Pirelli: "Farklı stratejiler görmek istediğimiz için bu hamurları getirdik"

Pirelli: "Farklı stratejiler görmek istediğimiz için bu hamurları getirdik"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Pirelli: "Farklı stratejiler görmek istediğimiz için bu hamurları getirdik"
Gasly: "Melbourne'de eğlenceli ve olaylı bir yarış geçireceğiz"

Gasly: "Melbourne'de eğlenceli ve olaylı bir yarış geçireceğiz"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Gasly: "Melbourne'de eğlenceli ve olaylı bir yarış geçireceğiz"
Perez, Ferrari'nin performansından endişeli: "Burada onları yenmek zor olabilir"

Perez, Ferrari'nin performansından endişeli: "Burada onları yenmek zor olabilir"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Perez, Ferrari'nin performansından endişeli: "Burada onları yenmek zor olabilir"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye