Verstappen: "Araçta yapmamız gereken ince ayarlar var"
Max Verstappen, Avustralya GP 2. antrenmanda dağınık bir seans geçirmelerinin ardından RB20 aracında yapmaları gereken bazı ince ayarlar olduğunu dile getirdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Mark Horsburgh
Son Dünya Şampiyonu Verstappen, cuma günü gerçekleşen ilk antrenman seansında aracın tabanına hasar verdi.
Aracın üzerindeki çalışmalar sebebiyle Red Bull pilotu ikinci antrenman seansının ilk 20 dakikasında piste çıkamadı.
Daha sonrasında yumuşak lastiklerle tur atarak seans sonunda, lider Charles Leclerc'in 0.3 saniye gerisinde ikinci olmayı başardı.
Seansın ardından konuşan Verstappen, araçta endişe verici bir şey olmadığını dile getirirken; Ferrari'nin oldukça hızlı göründüğünü de sözlerine ekledi.
Red Bull pilotu, "Bu seans, ilk antrenmanda olanlar sebebiyle biraz dağınık geçti."
"Tabana ve şasiye zarar verdim ve bunu düzeltmek biraz uzun sürdü; bu yüzden yaklaşık 20 dakika kaybettim."
"Ancak yine de hızlı bir şekilde piste dönmeyi başardık, bu yüzden programı hemen hemen tamamladım. Uzun vadede belki birkaç tur daha atmak isterdim ama durum bu şekildeydi."
"Bence bunun dışında her şey iyiydi. Ferrari oldukça hızlı ama bizim tarafımızda yapabileceğimiz birkaç ince ayar var."
"Yani araçta ekstrem ya da endişe verici bir şey yok, sadece bazı ince ayarlar yapmamız gerek." dedi.
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