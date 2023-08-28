Verstappen: "Yanlış strateji, yarışı daha heyecanlı hale getirdi"

"Hollanda Grand Prix'sini tekrar kazandığım için son derece gururluyum. Üst üste dokuz kez kazanmak büyük bir başarı, bunun mümkün olabileceğini hiç düşünmemiştim."

"Yarış tamamen sakin kalmaya ve doğru zamanda doğru kararları vermeye çalışmakla ilgiliydi. Biz de tam olarak bunu yaptık."

Önceki galibiyetleriyle kıyaslandığında bu yarışın ne kadar zor olduğu sorusuna yanıt veren Verstappen, şöyle dedi: "Bence bu kesinlikle daha zor olanlardan biriydi ve bunun nedenlerinden birisi hava durumu."

"Monako'nun da zor olduğunu söyleyebilirim çünkü bir cadde pisti ve lastiklerini kilitlediğiniz anda duvara çarpıyorsunuz."

"Fakat bu yarış da çok zordu. Daha griddeyken yağmurun yağdığını görüyorduk ve o anda araçta kuru zemin lastikleri vardı. Biraz yağmurun da geldiğini görünce, kendi kendinize 'Tanrım, bu çok zor olacak' diyorsunuz."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Başlangıçta yağmurun çok ağır olmayacağını düşündük, bu yüzden dışarıda kalmayı tercih ettik. Fakat bu seçim işe yaramadı."

"Bazen doğru bazen de yanlış yaptığınız bir kumar oyunu gibiydi fakat bu yarışı daha eğlenceli hale getirdi! Sonuçta yükselmek zorundaydım, daha fazla zorlamak zorundaydım. Sanırım aradaki fark 13-14 saniyeydi, bu yüzden gerçekten zorlamam gerekiyordu."

"Birkaç tur içinde fark üç saniyeye kadar indi. Bu da yarışın geri kalanı için çok önemliydi."

"Yarışın bitimine 10-15 tur kala bana tekrar yağmur yağacağını söylediler, ben de 'Tanrım, bu uzun bir yarış olacak' dedim."

"Açıkçası, sadece biraz değil, oldukça fazla yağmur yağdı, sonra yoğun yağmur lastikleri için tekrar pite girmek zorunda kaldık."

"Şu anda yaşadığımız sorun bana göre pist adeta bir nehre dönene kadar geçiş lastiklerinde kalmak istemesiydi. Neredeyse kimse pite girmeyi tercih etmedi ve bu da durumu tehlikeli kıldı."

"O sırada kararı sorguladım ama geriye dönüp baktığımda, kırmızı bayrakla doğru kararı verdiler."

"Kırmızı bayraktan sonra da neyse ki çılgınca bir şey olmadı ve yarışı kazanabildik."