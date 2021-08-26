Verstappen: ''Yağmurlu veya kuru olması fark etmez''

Formula 1 yaz arasından dönüşünde önce Belçika'ya ve ardından da Verstappen'in ülkesi olan Hollanda'ya gidecek.

Bu hafta sonu da Hollandalı pilotu destekleyecek birçok taraftar Spa'ya şimdiden gelmeye başladı ve Verstappen, bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Burada şimdiden turuncu giyen taraftarları görebiliyorum. Bu zaten benim en sevdiğim pist ve buraya gelmekten her zaman çok keyif alıyorum.''

''Aynı zamanda bir sonraki yarış da Zandvoort, Hollanda'daki Grand prix olacak. Bunu görmek ilgin. olacak. O pistte sıralama turlarına katılmak gerçekten özel.''

''F3'teyken bu oldukça iyi bir pistti. Orada, daha eski F1 araçlarıyla yaptığım gösteri sürüşleri de eğlenceliydi ancak şimdiki araçlarımız çok daha hızlı.''

''Tabii ki bunların dışında pistin etrafındaki turuncuyu ve etrafı da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ancak bundan önce Spa'daki hafta sonunun keyfini çıkarmak istiyorum.''

En sevdiği pistin Spa olduğunu söyleyen Verstappen'e bunun nedeni sorulduğunda, Hollandalı pilot hızlı virajlardan çok keyif aldığını söyledi.

''Benim F1'de en çok keyif aldığım yerler hızlı virajlar. Çünkü bir aracın en fazla ne kadar hızlı gidebileceğini oralarda hissedebiliyorsunuz. Pist etrafındaki yükseklik değişimlerinin virajlarla birleşimi de harika. Benim için F1 aracındayken en kötü bölgeler yavaş viraj bölgeleri çünkü oldukça sıkıcılar ve çok fazla yol tutuşu yok. Yol tutuşunun çoğunu yüksek hızlı virajlarda fark ediyorsunuz ve Spa'da bunlardan oldukça fazla var.''

Red Bull son iki yarış hafta sonunda şampiyonadaki en büyük rakipleri Mercedes'e karşı geride kalmışlardı.

Bu hafta sonu Alman takıma karşı nasıl bir performans göstermeyi bekledikleri sorulan Red Bull pilotu, Mercedes'in burada hızlı olacağını düşündüğünü ancak kendi takımının geçen yıllara göre aradaki farkı kapattığını söyledi.

''Geçtiğimiz iki yarış hafta sonunda oldukça hızlılardı. Macaristan'da genel olarak çok hızlılardı. Ancak burada tekrar göreceğiz. Tabii ki burada hızlı olacaklar. Geleneksel olarak bu pist bizim en iyi olduğumuz pistlerden biri değildi çünkü uzun düzlükler var. Geçtiğimiz yıla göre aramızdaki farkı biraz kapattığımızı biliyorum ancak yine de orada değiliz. Ancak geçen seneye göre aracımız çok daha iyi, daha hızlıyız. Fakat onlara karşı ne kadar iyi olabileceğimizi söylemek zor. Yine de hava tüm hafta sonu harika olacak gibi görünmüyor. Biraz yağmurlu sonrasında da biraz kuru olacak. Nasıl performans göstereceğimizi görmek için biraz beklemeliyiz.''

''Yağmurlu veya kuru olması fark etmez.''

Bu yılki Japonya Grand Prix'si küresel sağlık krizi nedeniyle ertelendi ve Red Bull'un motor tedarikçisi Japon marka Honda, spordaki son senesinde kendi evlerindeki yarışa katılamayacak.

Verstappen bu yarışa katılmak isteyeceklerini belirtti.

''Japonya'da yarışmak isterdik çünkü Honda'yla son senemiz.''

''Pistte sürüş yapmak da harika. Taraftarlarımız Formula 1 hakkında çok tutkulular ve orada yarışamayacağımız için üzülüyorum. Gelecek sezon bu pistin takvime geri dönecek olmasını umuyorum.''

Sergio Perez'in takım arkadaşlığı hakkında da konuşan Verstappen, Meksikalı pilotun ''çok iyi bir takım arkadaşı'' olduğunu söyledi.

''O çok iyi bir takım arkadaşı. Öncelikle o çok iyi biri ve Checo'yla çalışmak çok keyifli. Bu açıdan her şey iyi gidiyor. Fransa'da gösterdiği performans tüm takım için harikaydı. Takım olarak rekabetçi bir aracımız olması için zorlamalıyız ve ikimizin de iyi bir iş çıkaracağından eminim.''

Verstappen, daha önce yaptığı yorumlarda, bu sezon şampiyonluğu kazanmak için aracın kilit nokta olacağını düşündüğünü söylemişti.

Takımının bunu sağlayabileceğinden ne kadar emin olduğu sorulan Verstappen, ''Oldukça olumluyum. Birçok iyi yarış geçirdik, sadece son iki yarış kontrolümüz dışında gitti.''

''Ben oldukça olumluyum. Takım da tekrar başlamak için sabırsızlanıyor ve önümüzde daha çok yarış var. Neler olacağını göreceğiz.''