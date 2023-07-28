Verstappen: "Yağmurda yarıştığımız sürece görüş mesafesi sorun olacak"
Max Verstappen, Formula 1'in yağmurda yarışmayı tamamen bırakmadığı sürece, yağışlı havalarda görüş mesafesinin her zaman kötü olacağını kabul edilmesi gerektiğini söylüyor.
Dilano van 't Hoff'un ıslak koşullarda gerçekleşen Formula Regional'da geçirdiği ölümcül kazanın ardından hayatını kaybetmesiyle, Belçika Grand Prix'si öncesinde güvenlik konusu önemli bir tartışma konusu haline geldi.
Bazıları bu olayın FIA'nın yarışmak için uygun gördüğü koşullar konusunda daha dikkatli olmasını gerektirdiğini öne sürdü.
Ancak Verstappen, ıslak zeminde görüş mesafesinin her zaman daha kötü olacağının kabul edilmesi gerektiğini düşünüyor - bu nedenle mükemmel koşulları kovalamak imkansız bir hedef.
Mevcut nesil F1 araçlarıyla görüş mesafesi hakkında Verstappen, "Uzun zamandır görüş çok kötü ama şu anda bu konuda yapabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum." dedi.
Verstappen, F1 yarış direktörü Niels Wittich'in doğru kararı verecek kadar nitelikli olduğuna inandığını söyledi.
"Brifinglerde epeyce zaman geçirdik, bu yüzden koşulların güvenli olup olmadığını bileceğini düşünüyorum. Ancak görüş mesafesi her halükarda kötü olacak."
"Aksini istiyorsak yağmurda yarışmamamız gerekir."
Verstappen mevcut düzenlemelerin ıslak zeminde görüşü daha da kötüleştirdiğini çünkü lastiklerin ve araçların daha fazla su püskürttüğünü açıkladı.
"Daha büyük lastiklere geçtik, bu da durumu daha kötü hale getiriyor. Ayrıca, araç çok büyük olduğu için daha fazla su püskürtüyor."
"2016'dakinden daha kötü ama 2016'da da kötüydü. Brezilya'da pit stoptan sonra en arkada olduğum yarışı hatırlıyorum, Fernando'nun [Alonso] spin atarak pistten çıktığını bile görmemiştim."
"Tüm düzlük boyunca aracı düz tuttum ama hiçbir şey görmedim ve bunu sadece diğer turlarda nereye gittiğimi bilerek yaptım. Aracı sadece sabit tuttum ama pistte hareketsiz bir araç olsaydı ona çarpardım."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Erik Junius
Görüş mesafesinin yanı sıra, Spa pistinin genel güvenliği ve özellikle de 2019'da Anthoine Hubert'in hayatına mal olan Eau Rouge/Raidillon kompleksi konuşulan konulardan biri oldu.
Ancak Verstappen, diğer pistlerin daha tehlikeli olduğuna dair inancını yinelerken, bu pistle ilgili özel bir sorun görmüyor.
Red Bull pilotu, "Her zaman daha iyi yapılabilecek şeyler vardır ama buradan çok daha tehlikeli olan Monako'da yarışıyoruz."
"Orada yarışıyoruz çünkü yeterince güvenli olduğu düşünülüyor. Ne yazık ki kazalar oluyor ve dürüst olmak gerekirse, meydana gelen kazaya dönüp baktığınızda bu şekilde olması son derece talihsiz."
"Daha güvenli olması için yapabileceğiniz ya da değiştirebileceğiniz çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kaza yapıp piste geri fırladığınızda ve görüş mesafesi çok düşük olduğunda bunun yaşanabileceği başka pistler de var."
"Bu tarz olayların Spa'da iki kez birbirine yakın zamanlarda meydana gelmesi bir bakıma şanssızlık." dedi.
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