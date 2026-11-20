Formula 1 Las Vegas GP
Verstappen: “Yağmurda piste çıkmanın anlamı yoktu”
Max Verstappen yağmur altında bilerek piste çıkmadığını söylüyor.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 20 Kas 2026 07:39
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Manuel Eletto
Las Vegas Grand Prix’sinin ilk antrenman seansında yağmur nedeniyle sınırlı süre piste çıkan Max Verstappen, günü 13. sırada tamamladı.
Hafta sonunun geri kalanında kuru hava beklendiği için ıslak zeminde fazla tur atmayı tercih etmediklerini belirten Hollandalı pilot, sıralama turları öncesindeki son antrenman seansının önemine dikkat çekti.
Verstappen, ilk seansta yalnızca aracı kontrol etmek ve üzerinde çalışmaları gereken noktaları belirlemek amacıyla birkaç tur attıklarını söyledi: “Hafta sonunun geri kalanında hava kuru olacak. Bu nedenle bugün yağmur altında piste çıkmanın pek bir anlamı yoktu."
"Aracı kontrol etmek ve yarın odaklanmamız gereken birkaç noktayı belirlemek için yalnızca birkaç tur attım."
"Sıralama turlarına kadar sadece bir antrenman seansı kaldığı için bu seansı en iyi şekilde değerlendirmemiz önemli.”
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- Motorsport.com Ekibi
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