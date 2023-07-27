Verstappen: "Yağmur, Spa yarışını 'kaotik' hale getirebilir"

Max Verstappen, Macaristan'da arka arkaya yedinci galibiyetini almayı başardı ve şampiyonada 110 gibi büyük bir puan farkına sahip.

Hollandalı pilot bu hafta sonu Spa'da bir başka galibiyet daha alarak yaz arasına maksimum puan farkıyla girmeyi hedefliyor.

Fakat hava tahminleri tüm hafta sonu sağanak yağmurun etkili olacağını gösteriyor. Bu da Red Bull'un pek isteyeceği bir şey olmayabilir çünkü halihazırda kuru zeminde çok iyi bir araçları var.

Verstappen, hafta sonu öncesinde verdiği demeçte şöyle dedi: "Belçika'daki sprint hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Hava tahminlerine bakılırsa yağmurlu bir hafta sonu bizi bekliyor. Ne gibi etkileri olacağını göreceğiz ama genellikle yağmur Spa'daki yarışı daha ilginç ve kaotik kılıyor."

"Spa takvimdeki en sevdiğim pist, bu nedenle yarışı ve taraftarlarla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"İlginç bir hafta sonu olacak. Bakalım aracımız hızlı virajlarda nasıl davranacak?

"Spa ile ilgili güzel anılarım var. Macaristan'da aldığımız harika sonucun ardından buraya geleceğiz geleceğiz ve umarım yaz tatilinden önce bir başka iyi sonuç daha alırız."

Winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Racing