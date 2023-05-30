Verstappen: "Yağmur ihtimali nedeniyle uzun süre pistte kaldım"

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışa orta hamurla başlamasına rağmen uzun bir ilk bölüm geçirdi ve doğrudan geçiş lastiklerine geçerek önemli bir avantaj kazandı.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "Bence yarış boyunca lastiklerdeki aşınmayı kontrol etmek çok önemliydi."

"Fernando Alonso sert lastiklerle başladı ve bu nedenle çok uzun bir bölüm atmak zorunda kaldım. Muhtemelen istediğimizden iki kat daha uzundu."

"Ancak pistin etrafında yağmur bulutları olduğu için, pit stop yapmak adına gerçek bir fırsatımız olmadı. Eğer hava iyi olsaydı ve güneş parlıyor olsaydı, o zaman pite girer, sert lastiği takar ve sonra Fernando'yla arayı kapatıp onun pit stop yapmasını beklerdim."

"Ancak yağmur riski nedeniyle bunu yapamadık, bu yüzden pistte kalmak zorundaydık. Lastikler aşınıyordu ve sürüş yapmak kolay olmasa da, bunu beklemek zorundaydım."

"Yağmur sonrası aşınmış lastiklerle bir tur atmak zorunda kaldık ve bu hiç eğlenceli değildi. Pite dönerken birkaç kez bariyerlere çarptım ve aracı pistte tutmak çok zordu. Ancak geçiş lastiğine geçtiğimde bile çok kaygandı çünkü ikinci sektörde çok fazla su vardı."

"Büyük avantajımdan ötürü çok fazla risk almak istemedim ama çok yavaş da gidemezdim çünkü o zaman lastikleri ısıtamıyorsunuz. Bu nedenle bir uzlaşma bulmak gerekiyordu ve başlangıçta bunu yapmak biraz zordu."

"Birkaç turdan sonra her şey yerine oturdu ve sürüş oldukça rahat hale geldi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen büyük farka rağmen temposunu artırmaya devam etti ve bunu yaparken birkaç kez bariyerlere de çarptı.

Neden tempo düşürmediği sorulan Verstappen, "Mühendisim de aynı soruyu sordu ama belli bir ritme girdiğinizde bunu korumak en iyisidir."

"Sanırım sadece bir turda bariyere çarptım ve işte o zaman daha hızlı gidemeyeceğimi anladım."

"Genel olarak konuşursak, hızımı düşürüp alışılmışın dışına çıkmaktansa hızımı korumayı tercih ederim. Burada bir lastik faktörü de var, tempo düşürseydim soğuyacaklardı. Zaten soğuklardı, yani bu sizin isteğinize bağlı değil."

"Sanırım, her halükarda, gerekenden daha hızlı gitmedim ve sadece ritmimi korudum." dedi.

Verstappen aldığı 39. zaferle Sebastian Vettel'in Red Bull'daki galibiyet sayısını geçti.

Verstappen, "Uzun bir süre boyunca yarışır ve iyi bir araca sahip olursanız, bu tür rekorları kırma fırsatınız olur."

"Tabii ki bu harika bir şey. Kariyerimde böyle bir an yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Büyürken tek istediğim Formula 1'de yarışmaktı, bu yüzden yarış kazanmak çok tatmin edici."

"Kesinlikle hayal edebileceğimden çok daha iyi." dedi.