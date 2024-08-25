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Formula 1 Hollanda GP

Verstappen, Wolff'ün ilgisinden memnun: "Onunla çok iyi anlaşıyoruz"

Max Verstappen, patronu Toto Wolff'ün kendisine olan ilgisini açıkça belirtmesinden rahatsızlık duymadığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Wolff, 2024 sezonu boyunca sık sık Verstappen'i takımda görmek istediğini açıkça dile getirdi. 

Cuma günü Hollanda'da verdiği demeçte Wolff, takımın 2025 için pilot seçimini yaptığını ancak 2026 için kapıların Verstappen'e hâlâ açık olduğunu söyledi.

Sıralama turlarının ardından Autosport tarafından Verstappen'e, Wolff'un 'kendisi hakkında konuşmayı' bırakma zamanının gelip gelmediği sorulduğunda Hollandalı pilot şu yanıtı verdi: "Hayır, herkes istediği şeyi söyleyebilir."

"Toto ile çok iyi anlaşıyorum. Bence takım içinde neler olduğu konusunda çok açık, değil mi?" 

"Yani bunda yanlış bir şey yok. Zaten ben sadece işime odaklanmış durumdayım."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Verstappen'e ayrıca, şampiyonada ikinci sırada yer alan Lando Norris'in dünya şampiyonu olma olasılığı soruldu.

Son dünya şampiyonu bu konuda şunları söyledi: "Lando çok ama çok hızlı."

"Bence olmanız gereken şey de bu, tam olarak bu yüzden Formula 1'de ve bu yüzden bu seviyede performans gösteriyor."

"Yani, tabii ki ben muhtemelen biraz daha uzun süredir şampiyonluk mücadelesi veriyorum, bu yüzden muhtemelen bu konuda biraz daha deneyimliyim. Ama günün sonunda, takım ve araç iyi çalıştığında, siz iyi sürdüğünüzde zaten her şey size geliyor. Dolayısıyla, bundan hiçbir zaman şüphe duymadım."

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