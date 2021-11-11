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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Verstappen, Wolff'un Bottas eleştirisini "ucuz" buluyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, Toto Wolff'un Meksika Grand Prix'sinin startında Valtteri Bottas'a yönelik eleştirilerini çok ucuz bulduğunu söyledi.

Verstappen, Wolff'un Bottas eleştirisini "ucuz" buluyor

Fin pilot, pole pozisyondan başladığı Meksika yarışında, Verstappen'in ilk sırayı almasına engel olamadı ve Hollandalı pilotu ilk viraja gelirken dış taraftan geçerek liderliği aldı.

Sonrasında hem Lewis Hamilton hem de Mercedes'in patronu Wolff, Fin pilotun ilk viraja gelirken kapıyı açık bıraktığını, bu yüzden de Verstappen'in öne geçtiğini savundular.

Hamilton bu konuda, "Aynalarımda gördüğüm Red Bull’u arkamda tutmaya çalışıyordum ve Valtteri’nin de aynı şeyi yapacağını düşünmüştüm. Ancak o, Max için kapıyı açık bıraktı. Max yarış çizgisindeydi ve ilk viraj için frenlemede harika bir iş yaptı.” demişti.

Sky Sports'a konuşan Wolff, Fin pilotun ilk virajda Verstappen'e bıraktığı boşluğu işaret ederek şöyle dedi: "Bu, olmamalıydı. İki araçla da öndeydik ve Max'in dışarıdan gelmesi için yol açıyor gibiydi."

Yarışta rahat bir galibiyet elde eden Verstappen'e Wolff'un bu sözleri soruldu ve Hollandalı pilot, gelecek yıl Alfa Romeo'ya geçecek Fin pilotun yanlış bir şey yapmadığını söyledi.

Hatta Wolff'un pilotuna yönelik eleştirilerini "çok ucuz" bulduğunu söyledi.

De Telegraaf'a konuşan Verstappen, "Orada, bir araç genişliği kadar yer bırakmalısınız, aksi takdirde Bottas ceza alırdı."

"Toto'nun neden bahsettiğini bilmiyorum. Suçu kolayca Valtteri'ye atabilirsiniz fakat  bunu yapmak bence çok ucuzca olur."

Bitime dört yarış kala Verstappen, 19 puanlık bir farkla ilk sırada yer alıyor. Mercedes ise Red Bull'un bir puan önünde.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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