Verstappen vites kutusu konusunda grid cezasına yaklaştı
İtalya Grand Prix'si öncesinde Red Bull pilotu Max Verstappen'in aracına yeni bir vites kutusu takıldı.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull, Verstappen için tamamen yeni bir vites kutusu ve iç bileşenlere geçme kararı aldı.
Bu, Verstappen'in bu sezon dördüncü vites kutusunu ve beşinci iç bileşen setini kullandığı anlamına geliyor.
Kurallar gereği, beşinci sete kadar cezai bir yaptırım uygulanmıyor fakat bir sonraki değişiklik Verstappen için grid cezası anlamına gelecek.
Bu değişiklik sonrası Verstappen, vites kutusu konusunda sınıra gelecek. Aynı durum, takım arkadaşı Sergio Perez için de geçerli, çünkü o da beşinci iç bileşen setini kullanıyor.
Şu an için Verstappen, olası bir ceza almadan yarışa devam edebilecek durumda fakat olası bir kazada durum tehlikeye girebilir.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Brown: "Bence yarın epik bir mücadele göreceğiz"
Horner: "Araçta yolunda gitmeyen bir şeyler var"
Sainz: "Önden kayma sorunu daha iyi bir pozisyona mal oldu"
Alonso: "Eğer yarın puan alamayacağımı düşünürsem yarışmayacağım!"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar