Verstappen vites kutusu konusunda grid cezasına yaklaştı

Red Bull, Verstappen için tamamen yeni bir vites kutusu ve iç bileşenlere geçme kararı aldı.

Bu, Verstappen'in bu sezon dördüncü vites kutusunu ve beşinci iç bileşen setini kullandığı anlamına geliyor.

Kurallar gereği, beşinci sete kadar cezai bir yaptırım uygulanmıyor fakat bir sonraki değişiklik Verstappen için grid cezası anlamına gelecek.

Bu değişiklik sonrası Verstappen, vites kutusu konusunda sınıra gelecek. Aynı durum, takım arkadaşı Sergio Perez için de geçerli, çünkü o da beşinci iç bileşen setini kullanıyor.

Şu an için Verstappen, olası bir ceza almadan yarışa devam edebilecek durumda fakat olası bir kazada durum tehlikeye girebilir.



