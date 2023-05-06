Verstappen vites kutusu değiştiriyor, ceza yok!
Max Verstappen, domine ettiği 3. antrenman seansının ardından yeni vites kutusuna geçiyor.
Bu sezonki üçüncü vites kutusuna geçen Verstappen için artık durum kritik, nitekim sezonun geri kalanında sadece bir yeni vites kutusu hakkı kaldı!
Sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan'da ikinci vites kutusuna geçerek erkenden ilk hakkını kullanan Verstappen, henüz beşinci yarışta bir değişiklikle daha karşılaşarak risk altına girdi.
Elbette takım eski vites kutularını kullanabilir, ancak bu iki vites kutusunun da ne kadar kullanılabilir olduğu bilinmiyor.
Red Bull, değişikliğe rağmen yaşanan sorunlar hakkında detay vermemeyi tercih etti.
Verstappen'in yanı sıra Carlos Sainz da yeni vites kutusuna geçti, ancak bu sezonki henüz ikinci vites kutusu, dolayısıyla rahat bir konumda.
Son olarak McLaren pilotu Lando Norris, Williams pilotu Alex Albon ve Aston Martin pilotu Lance Stroll de yeni kontrol elektroniği ve aküye geçiş yaptılar -hiçbiri ceza almayacak.
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