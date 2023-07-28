Verstappen vites kutusu değiştiriyor, beş sıra grid cezası alacak!

Cuma sabahı bir açıklamada bulunan Red Bull, Verstappen'in beşinci vites kutusuna geçeceğini duyurdu.

Pilotlar sezon boyunca yalnızca dört vites kutusu kullanabiliyor, dolayısıyla bu değişiklik, Verstappen'in beş sıra grid cezası alması anlamına geliyor!

Şampiyona lideri, dört vites kutusu sınırını da aşan ilk isim olacak.

Ceza artık bağımsız bir etkinlik konumundaki sprint yarışını etkilemeyecek, direkt olarak Pazar günkü ana yarışa etki edecek.

Spa, hızlı doğasından ve geçişe elverişli olmasından ötürü birçok büyük takımın yıllardır grid cezası almayı tercih ettiği bir pist.

Geçen yıl hem güç ünitesi, hem de vites kutusu değiştiren ve yarışa 14. sıradan başlayan Verstappen, sadece 20 tur içinde liderliği almış ve galibiyete ulaşmıştı.

Winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Racing