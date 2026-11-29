Formula 1 Katar GP

Verstappen: "Virajları Mercedes pilotları gibi dönmeyi denesem hemen spin atarım!"

Max Verstappen, Katar Grand Prix'sinde Mercedes'in özellikle üçüncü sektördeki hızından etkilendiğini söyledi. Red Bull pilotu, Lusail pistinin takımın hızlı virajlardaki eksiklerini açıkça ortaya çıkardığını ve 2027'de şampiyonluk mücadelesi verebilmek için bu alanda gelişmeleri gerektiğini belirtti.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 06:46

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Max Verstappen'in son altı Grand Prix'de elde ettiği dört galibiyetin ardından Katar'da yeniden Mercedes'in üstünlüğü öne çıktı. Mercedes'in performansı, sezonun başlangıcındaki güç dengelerini hatırlatsa da Verstappen için bu sonuç sürpriz olmadı.

Hollandalı pilota göre bunun iki temel nedeni bulunuyor. Red Bull, hızlı virajlarda hâlâ yeterli performansı gösteremiyor. Ayrıca Katar pisti, Mercedes'in Malezya'da tanıttığı kapsamlı güncelleme paketinin etkisini çok daha belirgin hale getiriyor.

Verstappen, padoktaki Hollandalı basın mensuplarına yaptığı açıklamada Mercedes'in sezon başına kıyasla hızlı virajlarda önemli bir adım attığını söyledi: "Mercedes'in sezonun başına kıyasla hızlı virajlarda bir adım ileri gittiğini düşünüyorum. Ancak son dönemdeki pistlerin çoğunda, Austin dışında, ağırlıklı olarak yavaş virajlar bulunduğu için bunu şimdiye kadar çok net görememiştik."

"Burada ise hızlı virajlarda henüz yeterince iyi olmadığımız bir kez daha çok açık şekilde ortaya çıktı. Uzun süre boyunca aynı virajda kaldığınız bölümlerde de sorun yaşıyoruz. Aracın dengesini bir türlü istediğimiz noktaya getiremiyoruz. Hafta sonu boyunca araçta birçok değişiklik yaptım ancak hiçbir şey fark yaratmadı. Rakiplerimizin gerisinde kalıyoruz."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Verstappen, Mercedes'in üçüncü sektördeki hızından etkilendi

Red Bull'un eksikleri özellikle Lusail pistinin üçüncü sektöründe belirginleşiyor. Mercedes, hafta sonu boyunca bu bölümde rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde etti.

Motorsport.com'un konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Verstappen, Mercedes'in üstünlüğünün hem saf hızdan hem de enerji kullanımından kaynaklandığını belirtti.

"Bunun bir kısmı doğrudan saf hızla ilgili, bir kısmı da enerji dağıtımıyla ilgili."

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Mercedes'in 12. viraja daha yüksek hızla geldiğini ve enerji dağıtım stratejisi sayesinde bu avantajı elde ettiğini söylemişti. Leclerc'e göre Mercedes, ardından daha fazla yere basma kuvveti üreterek bu avantajını hızlı virajlarda da koruyabiliyor.

Motorsport.com, bu değerlendirmeyi Verstappen'e aktardığında Hollandalı pilot, Red Bull'un aynı hızla virajlardan geçebilmek için gerekli yere basma kuvvetine sahip olmadığını esprili bir dille anlattı.

"Onların hızında o viraja girsem pistin hem sağında hem de solunda spin atarım! Biz de elbette enerji dağıtımını o şekilde ayarlayabiliriz ancak bunun bizim için iyi bir fikir olacağını düşünmüyorum!"

"Verilere baktığınızda hızlı virajlardaki performansımızın çok fazla gelişmediğini görebilirsiniz. Kaydettiğimiz ilerleme daha çok aracın genel paketiyle ilgili. Zaten hızlı virajlarda eksiklerimiz vardı. Dolayısıyla burada yaşadıklarımız bizim için sürpriz değil."

Verstappen'in bu sözleri, Red Bull'un hızlı virajlarda güvenli ve rekabetçi olabilmek için ihtiyaç duyduğu yere basma kuvvetinden yoksun olduğunu ortaya koydu.

Red Bull'un şimdiye kadar getirdiği güncellemelerin, özellikle Bakü'de tanıtılan son büyük paketin, RB22'nin farklı zayıf yönlerini gidermeye odaklandığını belirten Verstappen, hızlı virajlardaki eksiklerin sezon boyunca devam ettiğini söyledi.

"Hızlı virajlar bütün sezon boyunca zayıf noktamız oldu. Elbette birçok güncelleme aldık ancak bunların çoğunun yavaş ve orta hızlı virajlarda daha iyi sonuç verdiğini düşünüyorum. Hızlı virajlarda ise rakiplerimizin belirgin şekilde gerisindeyiz."

"Bu konuda gelişmemiz gerektiği açık. Hızlı virajların yanı sıra aracın dengesi ve stabilitesi de üzerinde çalışmamız gereken alanlar. Bu konularda hâlâ belirgin şekilde gelişebiliriz."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Verstappen, sıralama turlarında takım arkadaşı Isack Hadjar'ın gerisinde kalmasından ziyade Red Bull'un genel performans eksiklerini daha önemli görüyor.

"Sıralama turlarında aracı ne kadar zorlamaya çalıştıysam, denge açısından o kadar fazla sorun çıkardı. Dolayısıyla araçtan daha fazlasını çıkarmak mümkün değildi."

"Isack iyi bir iş çıkarıyor ancak aynı zamanda bu hafta sonu benim açımdan iyi geçmedi. Araçta denge yok ve bu durum sizi ciddi şekilde sınırlıyor. Tur zamanını en fazla kazanabileceğiniz viraj ortasında bile yapabileceğiniz pek bir şey kalmıyor."

"Durum bundan ibaret. Bazen böyle şeyler yaşanıyor, değil mi? Takım arkadaşınız da önünüzde sıralama turlarını tamamlıyor. Gridin her yerinde böyle şeyler yaşanabiliyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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