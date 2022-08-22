Verstappen: “Vips, ikinci şansı hak ediyor”

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Vips, Twitch'te canlı yayın yaparken ırkçı bir söylem kullandığı için Red Bull'dan kovuldu ancak Formula 2 takımı Hitech Grand Prix'deki koltuğunu koruyabildi.

Red Bull patronu Christian Horner tarafından verilen bazı yanıltıcı açıklamalar nedeniyle, Vips'in bir şekilde takımda kalacağına dair bir inanç vardı. Daha sonra bu Helmut Marko tarafından reddedildi.

Verstappen, 21 yaşındaki genç pilotu herkesten daha iyi tanıdığını ve "insanların ikinci bir şansı hak ettiğini" düşündüğünü söyledi.

Verstappen, “Yedek pilot veya test pilotu olarak Oracle Red Bull Racing'in bir parçası değil.”

“İnsanların ikinci bir şansı hak ettiğini hissediyorum. Bazı şeyler kolayca söylenebilir. Bazen birini ne kadar incitebileceğinizi gerçekten düşünmezsiniz bile.”

“Juri'yi diğerlerinden daha iyi tanıyorum. Aslında çok iyi bir adam ve bence neyi yanlış yaptığını gerçekten anladı çünkü kariyerinde herkesin onu yargıladığı çok zor bir dönemde. Adil olalım, söylediği doğru değildi.”

“Kesinlikle ikinci bir şansı hak ettiğini düşünüyorum ve F2'nin yaptığı açıklamayı okudum. Yaptığı yanlıştan ders aldığını, daha iyi bir insan olabildiğini göstermek için bu şansı hak ediyor.” dedi.

Juri Vips, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Avusturyalı yayın kuruluşu ORF Tirol'e konuşan Marko ise, “Açık konuşmak istiyorum.”

“Juri Vips artık Red Bull'dan destek almıyor. Davranışlarınızdan sorumlu olmanız gerekiyor ve sonuç olarak onunla işbirliğimiz sona erdi.” dedi.

Marko, Verstappen ile Vips'e ikinci bir şans verilmesi gerektiğine dair ortak bir inançları olduğunu ima ediyor gibiydi. İşbirliğinin nasıl sona erdiği konusunda biraz mutsuz olduğunu dile getirdi.

Marko, “Elbette kelimeler yetenekli bir sporcunun kariyerini mahvetme sebebi değil.”

“Özellikle özür dilediği gibi ancak bunlar küresel eğilimler.” dedi.