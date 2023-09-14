Verstappen: "Vikipedi yorumunun sebebi Mercedes'in kötü bir yarış geçirmesi!"
Max Verstappen, Mercedes takım patronu Toto Wolff'ün "Vikipedi" yorumunun sebebi olarak Mercedes'teki kötü gidişata duyulan siniri gösteriyor.
Monza'da üst üste 10. galibiyetini alan Verstappen, böylece Sebastian Vettel ve Alberto Ascari'ye ait olan "üst üste en çok galibiyet" rekorunu kırdı.
Yarıştan kısa süre sonra konuşan Wolff, rekorları kimsenin önemsemediğini ve bu tür sayıların sadece Vikipedi'ye ait olduğunu söylemişti.
Wolff'ün yorumları hakkında konuşan Verstappen ise pek rahatsız olmuş veya umursar gibi görünmüyor.
Verstappen, "Yorumlar beni hayal kırıklığına uğratmadı. Mercedes oldukça kötü bir yarış geçirmişti, muhtemelen performansları nedeniyle halen kızgındı."
"Bilmiyorum, bazen neredeyse takımımızın bir çalışanı gibi konuşuyor ama neyse ki öyle değil!
"Bence önemli olan kendi takımınıza odaklanmanız, bizim de yaptığımız bu. Geçmişte de böyle yaptık, Mercedes'in gerisinde veya önünde olsak da durum değişmedi."
"Bir takım gerçekten iyi gittiğinde bunu takdir edebilmelisiniz, ki biz geçmişte böyle yaptık."
"Birinin bu kadar baskın olduğunu görmek o zamanlar çok etkileyiciydi ve daha çok çalışmamız, daha iyi olmaya ve o seviyeye gelmeye çalışmamız gerektiğini biliyorduk."
"Şimdi o seviyedeyiz, elbette çok mutluyuz ve anın tadını çıkarıyoruz." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Bu hafta sonu hiç kazanamadığı Marina Bay pistinde yarışacak olan Verstappen'in rekoru geliştirme imkanı mevcut.
Ancak rekorların baskıyı arttırmadığını söyleyen Verstappen, bu nedenle Singapur'da da yaklaşımını değiştirmeyecek.
Verstappen, "Hiçbir zaman sayıya bakmadım - sekiz, dokuz, on, ilgilenmiyorum. Ben sadece her zaman yapabileceğimin en iyisini yapmak istiyorum."
"Doğal olarak her hafta sonu, en iyi sonucu almak için üzerinizde aynı baskıyı hissediyorsunuz. Aslında bu açıdan hiçbir şey değişmiyor." dedi.
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