Prime'a abone ol
Önceki / Stroll: "Gelişirsek, şampiyonada ikinci olabiliriz"
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Verstappen: "Vikipedi yorumunun sebebi Mercedes'in kötü bir yarış geçirmesi!"

Max Verstappen, Mercedes takım patronu Toto Wolff'ün "Vikipedi" yorumunun sebebi olarak Mercedes'teki kötü gidişata duyulan siniri gösteriyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Monza'da üst üste 10. galibiyetini alan Verstappen, böylece Sebastian Vettel ve Alberto Ascari'ye ait olan "üst üste en çok galibiyet" rekorunu kırdı.

Yarıştan kısa süre sonra konuşan Wolff, rekorları kimsenin önemsemediğini ve bu tür sayıların sadece Vikipedi'ye ait olduğunu söylemişti.

Wolff'ün yorumları hakkında konuşan Verstappen ise pek rahatsız olmuş veya umursar gibi görünmüyor.

Verstappen, "Yorumlar beni hayal kırıklığına uğratmadı. Mercedes oldukça kötü bir yarış geçirmişti, muhtemelen performansları nedeniyle halen kızgındı." 

"Bilmiyorum, bazen neredeyse takımımızın bir çalışanı gibi konuşuyor ama neyse ki öyle değil!

"Bence önemli olan kendi takımınıza odaklanmanız, bizim de yaptığımız bu. Geçmişte de böyle yaptık, Mercedes'in gerisinde veya önünde olsak da durum değişmedi."

"Bir takım gerçekten iyi gittiğinde bunu takdir edebilmelisiniz, ki biz geçmişte böyle yaptık."

"Birinin bu kadar baskın olduğunu görmek o zamanlar çok etkileyiciydi ve daha çok çalışmamız, daha iyi olmaya ve o seviyeye gelmeye çalışmamız gerektiğini biliyorduk."

"Şimdi o seviyedeyiz, elbette çok mutluyuz ve anın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu hafta sonu hiç kazanamadığı Marina Bay pistinde yarışacak olan Verstappen'in rekoru geliştirme imkanı mevcut. 

Ancak rekorların baskıyı arttırmadığını söyleyen Verstappen, bu nedenle Singapur'da da yaklaşımını değiştirmeyecek.

Verstappen, "Hiçbir zaman sayıya bakmadım - sekiz, dokuz, on, ilgilenmiyorum. Ben sadece her zaman yapabileceğimin en iyisini yapmak istiyorum."

"Doğal olarak her hafta sonu, en iyi sonucu almak için üzerinizde aynı baskıyı hissediyorsunuz. Aslında bu açıdan hiçbir şey değişmiyor." dedi.

paylaşım
yorumlar

Stroll: "Gelişirsek, şampiyonada ikinci olabiliriz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Haas, yeni bir stand ile garajı ikiye bölüyor

Haas, yeni bir stand ile garajı ikiye bölüyor

Formula 1
Singapur GP

Haas, yeni bir stand ile garajı ikiye bölüyor Haas, yeni bir stand ile garajı ikiye bölüyor

Canlı anlatım: Singapur GP 1. antrenman seansı

Canlı anlatım: Singapur GP 1. antrenman seansı

Formula 1
Singapur GP

Canlı anlatım: Singapur GP 1. antrenman seansı Canlı anlatım: Singapur GP 1. antrenman seansı

Albon sözleşme bitiminde farklı seçeneklere açık olacak!

Albon sözleşme bitiminde farklı seçeneklere açık olacak!

Formula 1
Singapur GP

Albon sözleşme bitiminde farklı seçeneklere açık olacak! Albon sözleşme bitiminde farklı seçeneklere açık olacak!

Son Haberler

"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"

"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"

F1 Formula 1
Singapur GP

"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi" "Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"

Singapur'da yoğun yağış var

Singapur'da yoğun yağış var

F1 Formula 1
Singapur GP

Singapur'da yoğun yağış var Singapur'da yoğun yağış var

Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

F1 Formula 1
Singapur GP

Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek" Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil

Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil

F1 Formula 1
Singapur GP

Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol