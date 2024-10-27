Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"
Max Verstappen, Lando Norris’le yaşadığı olaylar sonrası aldığı 20 saniye cezanın büyük bir problem olmadığını söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
Max Verstappen, Lando Norris ile yaşadığı ikili mücadeleler sonrası toplamda 20 saniye ceza aldı. Bu cezalara rağmen rahat tavrını koruyan Verstappen, takımının önceliğinin ceza yerine aracın performansını geliştirmek olduğunu söyledi.
Yarışın ardından Verstappen şunları söyledi, "Şu anda bu en büyük sorunumuz değil. Aracımızı geliştirmemiz gerekiyor çünkü araç daha iyi olursa doğal olarak Checo da kendini geliştirir."
"Açıkçası, Norris ile olanları çok fazla düşünmüyorum çünkü dramatik bir yarıştı. Yirmi saniye tabii ki çok fazla ama bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum, zaten bir önemi de yok."
"Katılıp katılmadığım da önemli değil, sonuçta yirmi saniye cezayı her türlü alıyorsunuz. En azından motoru durdurma ve rahatlama fırsatım oldu."
"Belki cezalar olmasaydı Mercedes’in önünde bitirebilirdim ama o zaman muhtemelen Lando yarışı kazanırdı."
Verstappen, bir dahaki sefere ceza almamak için farklı bir şey yapıp yapmayacağı sorulduğunda ise esprili bir şekilde şöyle yanıt verdi: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim, motor 20 saniye kapalıydı, yani yeterince vaktim vardı."
"Belki de bana 30 saniye ceza vererek rekor da kırabilirler."
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