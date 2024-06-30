Verstappen: "Verilen ceza saçmalık"

Yarışa lider başlayan ve son pitlere kadar rahat götüren Verstappen, son pit stopta önce mekanikerlerin zayıf kalmasıyla zaman kaybetti, ardından arkasından pite giren Norris'in geçmesine izin vermeleri nedeniyle zaman kaybetti ve son olarak pitten çıktıktan sonra 4. virajda lastiklerini kilitleyerek zaman kaybetti.

Bu kayıplarla birlikte yaklaşık 8 sn geride olan Norris, farkı 1 saniyeye düşürdü ve yarışın devamında Verstappen'i zorlamaya başladı.

Norris, birçok kez 3. virajda atak denemesinde bulundu ancak bir türlü geçme şansı bulamadı. Norris son olarak 64. turda yine aynı yerde dışarıdan geliyordu ancak ikili arasında temas oldu. Bu bölümde yaşanan iki temas, Verstappen'in lastiğini anında patlatırken Red Bull pilotu, Norris'in geçmesine kolay bir şekilde izin vermedi.

Norris sonunda geçti ancak o da lastik patlattı ve aracında daha fazla hasar vardı. Verstappen pite gelip 5. sıraya gerilerken, Norris yarışa veda etti. Diğer taraftan hakemler Verstappen'e 10 sn zaman cezası verdiler ancak bu ceza, arkasında yakın bir isim olmadığı için Verstappen adına bir şeyi değiştirmedi.

Verstappen, damalı bayrağın sallanmasının ardından telsizden yaptığı konuşmada, kendisine verilen cezanın saçma olduğunu söyledi.

Norris'le kazaya sebebiyet verdiği için aldığı ceza hakkında Verstappen, "Bu çok saçma. Öylece sağa sola gönderemez - ne yapmamı istiyorsunuz?" diyerek tepki verdi.

Red Bull Takım Patronu Christian Horner da verdiği cevapla Verstappen'i destekledi: "(Lando) Orada doğru davranmadı Max. Son derece şanssızlık yaşadık, özellikle de burada, ama sen elinden gelenin en iyisini yaptın."