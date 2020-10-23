Verstappen ve Stroll, 2. antrenman kazası nedeniyle hakemler tarafından çağrıldı

Verstappen ve Stroll, seansın bitmesine 25 dk kala ilk virajda kaza yaparak kırmızı bayrağa neden oldular.

Verstappen, son viraj öncesinde Stroll'ü takip ederek hızlı turunu başladı ve ana düzlükte hava koridoru yardımıyla Stroll'un yanına geldi. Ancak Verstappen ilk viraja gelmeden önce geçişini tamamlayamadı ve iki sürücü ilk viraja yan yana girdiler. Viraja dışarıdan ilk girmeye çalışan isim Stroll olunca, Racing Point aracının sağ arka tekerleği ile Red Bull aracının sol ön tekerleği temas etti.

Verstappen, devam edip pite dönerken Stroll'ün aracı 1. virajda kaçış alanında kaldı ve kırmızı bayrakla seans durduruldu.

Verstappen kazanın ardından telsizden kızarak, "Dostum bu **** kör mü? Bunun sorunu ne?" şeklinde tepki verdi.

Yarış yönetimi olayı incelemeye aldı ve seansın ardından pilotları çağırdı. Pilotlar yerel saat ile 17:00'da hakemlerle görüşecekler.

Racing Point'in takım patronu Otmar Szafnauer, kazada suçlu ismin Verstappen olduğunu söyledi.

Szafnauer, "Sizi temin ederim ki Max, Lance'in orada olduğunu biliyordu. Lance'in orada olduğunu bilmeme şansı yok. Ancak Lance, Max'in orada olduğunu bilmiyordu. Bana göre bu olay çok basit." dedi.