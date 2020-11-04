Verstappen ve Russell'dan takım arkadaşlarına karşı büyük üstünlük
Geride kalan yarışların ardından Max Verstappen ve George Russell, takım arkadaşlarına karşı büyük bir üstünlük kurdular.
Bu yıl şimdiye kadarki tüm sıralama turlarında takım arkadaşını geride bırakan sadece George Russell ve Max Verstappen bulunuyor.
GPBlog'un özel haberine göre Russell, bu 13 sıralama turlarında Nicholas Latifi'den ortalama 0.7 saniye daha hızlıydı ve bu alanda zirvede yer aldı.
Verstappen de yine takım arkadaşını tüm sıralama turlarında geçti ve ortalama 0.613 saniye daha hızlı turlar attı.
Listenin üçüncü sırasında Charles Leclerc yer aldı. Leclerc bu yıl sadece iki kez Sebastian Vettel'e geçildi ve ortalama 0.460 saniye daha iyi turlar attı.
Pierre Gasly, Daniil Kvyat'tan 0.342 saniye daha hızlı turlar atarken, Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon arasındaki fark ortalama 0.272 saniyeydi.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Valtteri Bottas'tan ortalama 0.218 saniye daha hızlıydı.
Dört isim sürekli olarak 0.1 saniyenin altında turlar attılar. Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi'den 0.062 saniye daha hızlıydı.
Sergio Perez ve Lance Stroll arasındaki fark 0.060 saniye, Romain Grosjean ile Kevin Magnussen arasındaki fark ise 0.054 saniyeydi.
Gridin en yakın mücadelesi ise hiç şüphesiz Carlos Sainz ve Lando Norris arasında yaşanıyor.
Sainz şu anda 7-6 önde ve ikili arasındaki fark ortalama 0.013 saniye.
Williams
Russell 13-0 Latifi
Russell 0,700 saniye daha hızlı
Red Bull Racing
Verstappen 13-0 Albon
Verstappen 0.613 saniye daha hızlı
Ferrari
Leclerc 11-2 Vettel
Leclerc 0.460 saniye daha hızlı
AlphaTauri
Gasly 11-2 Kvyat
Gasly 0.342 saniye daha hızlı
Renault
Ricciardo 12-1 Ocon
Ricciardo 0.272 saniye daha hızlı
Mercedes
Hamilton 9-4 Bottas
Hamilton ortalama 0.218 saniye daha hızlı
Alfa Romeo
Raikkonen 7-6 Giovinazzi
Raikkonen 0.062 saniye daha hızlı
Racing Point
Perez 8-2 Stroll
Perez 0.060 saniye daha hızlı
Haas
Grosjean 7-5 Magnussen
Grosjean 0.054 saniye daha hızlı
McLaren
Sainz 7-6 Norris
Norris 0.013 saniye daha hızlı
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül