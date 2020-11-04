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Formula 1 / Son dakika

Verstappen ve Russell'dan takım arkadaşlarına karşı büyük üstünlük

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Verstappen ve Russell'dan takım arkadaşlarına karşı büyük üstünlük
Ekleyen:
, Editör

Geride kalan yarışların ardından Max Verstappen ve George Russell, takım arkadaşlarına karşı büyük bir üstünlük kurdular.

Bu yıl şimdiye kadarki tüm sıralama turlarında takım arkadaşını geride bırakan sadece George Russell ve Max Verstappen bulunuyor.

GPBlog'un özel haberine göre Russell, bu 13 sıralama turlarında Nicholas Latifi'den ortalama 0.7 saniye daha hızlıydı ve bu alanda zirvede yer aldı.

Verstappen de yine takım arkadaşını tüm sıralama turlarında geçti ve ortalama 0.613 saniye daha hızlı turlar attı.

Listenin üçüncü sırasında Charles Leclerc yer aldı. Leclerc bu yıl sadece iki kez Sebastian Vettel'e geçildi ve ortalama 0.460 saniye daha iyi turlar attı.

Pierre Gasly, Daniil Kvyat'tan 0.342 saniye daha hızlı turlar atarken, Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon arasındaki fark ortalama 0.272 saniyeydi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Valtteri Bottas'tan ortalama 0.218 saniye daha hızlıydı.

Dört isim sürekli olarak 0.1 saniyenin altında turlar attılar. Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi'den 0.062 saniye daha hızlıydı.

Sergio Perez ve Lance Stroll arasındaki fark 0.060 saniye, Romain Grosjean ile Kevin Magnussen arasındaki fark ise 0.054 saniyeydi.

Gridin en yakın mücadelesi ise hiç şüphesiz Carlos Sainz ve Lando Norris arasında yaşanıyor.

Sainz şu anda 7-6 önde ve ikili arasındaki fark ortalama 0.013 saniye.

Williams

Russell 13-0 Latifi

Russell 0,700 saniye daha hızlı

Red Bull Racing

Verstappen 13-0 Albon

Verstappen 0.613 saniye daha hızlı

Ferrari

Leclerc 11-2 Vettel

Leclerc 0.460 saniye daha hızlı

AlphaTauri

Gasly 11-2 Kvyat

Gasly 0.342 saniye daha hızlı

Renault

Ricciardo 12-1 Ocon

Ricciardo 0.272 saniye daha hızlı

Mercedes

Hamilton 9-4 Bottas

Hamilton ortalama 0.218 saniye daha hızlı

Alfa Romeo

Raikkonen 7-6 Giovinazzi

Raikkonen 0.062 saniye daha hızlı

Racing Point

Perez 8-2 Stroll

Perez 0.060 saniye daha hızlı

Haas

Grosjean 7-5 Magnussen

Grosjean 0.054 saniye daha hızlı

McLaren

Sainz 7-6 Norris

Norris 0.013 saniye daha hızlı

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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