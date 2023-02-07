Verstappen ve Ricciardo, Afrika'yı F1 takviminde istiyor

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Formula 1 son yıllarda takvimde bir dizi yeni yarış ekledi ancak bunların çoğu, büyük şehirlerde yapılan cadde yarışlarıydı.

Verstappen birçok kez bu trendden hoşlanmadığını, çünkü günümüz araçlarıyla cadde pistlerinde yarışmanın hiç de keyifli olmadığını söylemişti.

Şimdi F1'in geri dönmesi istenen bir pist var ve burası başta Lewis Hamilton olmak üzere herkes tarafından destekleniyor; Afrika.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Red Bull lansmanında Sergio Perez, Max Verstappen ve Daniel Ricciardo'ya hangi pistleri takvimde görmek istedikleri soruldu.

Perez, sürpriz şekilde New York'u seçti. Ancak Verstappen ve Ricciardo'nun yanıtı daha farklı oldu.

Verstappen, "Bence hâlâ Afrika'da bir yarışa ihtiyacımız var."

"Dünyanın neredeyse her kıtasında varız, dolayısıyla Formula 1 için bir sonraki mantıklı adım bu olacaktır." dedi.

Sonrasında Ricciardo da, "Muhtemelen akla ilk gelen Afrika'dır." diyerek o da aynı seçimi yaptı.