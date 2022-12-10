Verstappen ve Red Bull, şampiyonluk kupasını aldı

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2022 motor sporları sezonu sona erdi, sonuçlar belli oldu; iş de artık sezona güzel bir son vermeye kaldı. Dün akşam İtalya'nın Bologna kentinde, federasyon himayesinde düzenlenen yarış serilerinda şampiyon olan ya da ödül alanların onurlandırıldığı FIA Gala töreni gerçekleştirildi.

Tören, Emilia-Romagna bölgesinin desteğiyle İtalya Otomobil Kulübü tarafından BolognaFiere sergi ve iş merkezinde düzenlendi.

Soğuk ve yağmur etkinlik havasını bozmadı, aksine Noel'in yaklaştığı hissini verdi.

Geçen yıl kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu elde eden Max Verstappen, bu yıl kusursuz bir performans sergileyerek arka arkaya ikinci şampiyonluğunu elde etmişti.

Hollandalı pilot, bu ödül töreninde şampiyonluk kupasını FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in ellerinden aldı.

Verstappen, kupayı aldıktan sonra, "Yıl öyle bir başladı ki bir noktada şampiyonluğu kazanacağımıza inanmayı neredeyse bırakmıştım. Sonrasında takımımız gerçekten çok iyi toparlandı ve gidişatı oldukça hızlı bir şekilde tersine çevirmeyi başardık."

Max Verstappen, FIA F1 Champion, Sergio Perez, Charles Leclerc, Christian Horner Fotoğraf: FIA

"Bu kadar çok zafer kazanacağımızı ve takımın bu yıl şampiyon olacağını hayal bile edemezdim. Elbette hepimiz bu başarılardan gurur duyuyoruz ve birkaç yıl daha aynı seviyede performans göstermeye devam etmeyi umuyoruz!" dedi.

Ayrıca gecede Red Bull patronu Christian Horner da takımlar şampiyonluğu kupasını Stefano Domenicali'nin elinden aldı.

Horner, şampiyonluğu geçtiğimiz aylarda vefat eden Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz'e adadı.

Horner, "Bizim için inanılmaz bir yıl oldu. Son sekiz yıldır şampiyonluğu aynı takım kazanıyordu ancak 2022'de Red Bull harika bir iş çıkardı, Max Verstappen harika bir iş çıkardı. Birlikte aldığımız 17 galibiyet ve beş duble ile önceki tüm rekorlarımızı kırdık. Bu zaferlerin 15'ini Max aldı."

"Takımın mücadele ruhu olağanüstüydü ancak bugün şunu söylemek istiyorum: Tören sırasında birçok video gördüm, bunlar farklı şampiyonalara adanmıştı ve çoğu araçta Red Bull logoları vardı."

"Takımlar Şampiyonası'ndaki bu şampiyonluğu, motor sporları için, Formula 1 için çok şey yapmış olan özel bir kişiye adamak istiyorum. O, burada olan pek çok sürücüye pek çok kategoride yarışma fırsatı veren Dietrich Masteschitz. Bugün bu başarımızı Mateschitz'e adıyorum." dedi.

Max Verstappen, FIA Formula 1 Champion, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Mohammed Ben Sulayem, FIA President 1 / 4 Fotoğraf: FIA FIA Max Verstappen, FIA Formula 1 Champion, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Mohammed Ben Sulayem, FIA President 2 / 4 Fotoğraf: FIA FIA Max Verstappen, FIA Formula 1 Champion, Mohammed Ben Sulayem, FIA President 3 / 4 Fotoğraf: FIA FIA Max Verstappen, FIA Formula 1 Champion, Mohammed Ben Sulayem, FIA President 4 / 4 Fotoğraf: FIA FIA