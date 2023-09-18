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Verstappen ve Red Bull, galibiyet serisinin bitmesini umursamıyor

Max Verstappen ve Red Bull, kusursuz serilerinin sona ermesinden ötürü üzgün değiller.

Adam Cooper
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Singapur'da tam anlamıyla unutulacak bir hafta sonu geçiren Verstappen, 11. başladığı yarışı ancak beşinci sırada tamamlayabildi.

Bu durum, hem Red Bull'un tüm yarışları kazanma serisinin sona ermesi, hem Verstappen'in 10 yarışlık galibiyet serisinin sona ermesi, hem de Verstappen'in bu sezon her yarışı podyumda tamamlama serisinin sona ermesi anlamına geliyordu.

Yine de Verstappen için bir umut vardı, nitekim takım yarışa sert lastiklerle başlamış ve 40 tur bu lastikleri korumuştu, plan olası bir Güvenlik Aracı'nın avantaj sağlayabilmesiydi.

Ancak burada da şanssızlık devreye girdi ve Red Bull pilotları pite girdikten iki tur sonra yolda kalan Esteban Ocon nedeniyle Güvenlik Aracı kendini gösterdi.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "Bu günün geleceğini biliyordum, bu yüzden benim için kesinlikle sorun yok."

"Açıkçası insanlar her zaman 'ah bakın, araçları çok iyi, işleri çok kolay' şeklinde konuşma eğiliminde."

"Ama hiçbir şey kolay değil ve doğru yapmamız gereken pek çok detay var. Bu hafta sonu detaylara pek yoğunlaşamadık ve epey geriledik." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım patronu Christian Horner da tıpkı Max gibi serinin sona ermesinden ötürü üzüntülü değil, aksine böyle bir seriye imza atabildikleri için mutlu.

Horner, "Açıkçası hiçbir zaman tüm yarışları kazanabilmeyi beklemiyorduk."

"Demek istediğim, bitime daha sekiz yarış var! Cidde'den beri bana rekor bekleyip beklemediğimizi soruyorsunuz, ancak 14 yarış kazanmak bile en çılgın hayal gücümüzün ötesinde.

"Max'in üst üste 10 yarış kazanması çılgınlık. Bunu en son bizim araçlarımızdan biriyle Sebastian [Vettel] yapmıştı."

"Görünüşe göre istatistikler pek de önemli değil, ancak takım olarak başardıklarımızla gurur duyuyoruz." 

"1988'den bu yana McLaren'in elinde bulunan rekoru kırarak bu noktaya kadar gelmiş olmak, bu yıl elde ettiğimiz türden bir üstünlüğe ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bu da herkesin üzerine düşeni yaptığının ve oynadığının bir kanıtıdır."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Arka arkaya bu kadar çok galibiyete imza atmanın kolay olmadığını da belirten Horner, "Karşılaştığımız pistlerin çeşitliliği, koşullar vs. düşünüldüğünde üst üste 15 yarış kazanmak çılgınlık."

"Sanırım bu hafta sonu 2018'den bu yana ilk kez Q3'te yer almadık, takım için bir noktada biteceğini bildiğimiz müthiş bir seriydi."

"Hepimizin gurur duyduğu inanılmaz bir sezon geçirmekteyiz, umarım önümüzdeki hafta sonu zirveye geri dönebiliriz."

"Dediğimiz gibi, Max üste 10 yarış kazandı. Dünya şampiyonasında diğerlerinin neredeyse iki katı puanla lider durumda. Kendisinin şu an hayatından memnun olmak için pek çok nedeni var."

"Bu hafta sonunun bir istisna olduğunu biliyor, büyük resme bakabiliyor. Umarım önümüzdeki hafta sonu tekrar rekabetçi olabiliriz." dedi.

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