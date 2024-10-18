Verstappen ve Perez: "Yükseklik ayarı cihazı performansımızı artırmadı"

Max Verstappen ve Sergio Perez, Austin'de Red Bull'u saran teknik fırtınanın merkezindeki ayarlanabilir ön bib sürüş yüksekliği cihazının Formula 1 araç performansına katkıda bulunduğu iddialarını reddettiler.

ABD Grand Prix’si öncesi Perşembe günü Red Bull, böyle bir sistemin varlığını kabul etti ve Singapur’daki bir önceki yarışta FIA'nın bu cihazın varlığı konusunda uyarılmasının ardından sistemle ilgili FIA ile yapılan görüşmelerde yer aldıklarını açıkladı.

Bu cihazın, aracın sürüş yüksekliğini değiştirmeye yardımcı olmak için büyük olasılıkla belirli zamanlarda bir mekaniker tarafından ayarlanabilen bir dizi ayara sahip olduğu öne sürüldü.

Böyle bir sistemin kullanılması normal olsa da sıralama turlarından yarışın başlangıcına kadar (sprintler dahil) olan parc fermé koşulları başladıktan sonra bu işlemin yapılması illegal.

Bir Red Bull temsilcisi şunları söyledi: “Evet, araç tamamen monte edilip çalışmaya hazır hale geldiğinde erişilemez olsa da böyle bir sistem var.”

“FIA ile yaptığımız sayısız yazışmada bu kısım gündeme geldi ve ileriye dönük bir plan üzerinde anlaştık.”

Red Bull pilotları daha sonra Circuit of the Americas'taki padokta medyanın karşısına çıktı ve ilk olarak Perez konuştu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Autosport tarafından takımın bu tartışmaya nasıl tepki verdiği sorulduğunda, Perez “Yaptığımız hiçbir şey yoktu.”

“Aslında bu konu hakkında hiç konuşmadık.”

“Bu imkansızdı.”

“Örneğin, geçen yıl bir sprint etkinliği olduğunu hatırlıyorum, bu yüzden sürüş yüksekliğini neredeyse arşa çıkardık.

“Tamamen bunun dışındaydı çünkü Mercedes'in ve Ferrari'nin başına gelen taban bloğunun aşırı aşınması nedeniyle diskalifiye edilmesi gibi bir şeyin bizim de başımıza gelebileceğinden endişe ediyorduk.” diye cevapladı.

Kendisinin ve Verstappen'in tartışmalı bölümün varlığından haberdar olup olmadıkları sorulduğunda Perez şu yanıtı verdi: “Var olduğunu biliyordum ama bizim için kullanılabilecek bir parça değildi.”

Böyle bir cihazın -parc ferme koşullarında kullanıldığında- performans artırıcı olacağı iması üzerine ve performans üzerinde herhangi bir etki bekleyip beklemedikleri sorulduğunda, her iki Red Bull pilotu da bunu reddetti.

Verstappen, cihazın FIA ile görüşüldüğüne dair ilk haberi gördüğünde, bunun aslında başka bir takımla ilgili olduğuna inandığını söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Rakiplerin haberdar olması için tasarımının FIA'ya sunulması gereken parçalar hakkında, “Bunlar açık kaynak, değil mi?”

“Herkes bunu görebilir. Bizim için sadece parçalar takılmadan önce ayarlama yapmamıza yarayan bir araçtı, ancak araç birleştikten sonra buna dokunamazsınız. Yani bizim için bir şey değişmiyor.”

“Haberi okuduğumda, diğer takımların da bunu yaptığını düşünüyordum ve sonra bunun bizim takımımızla ilgili olduğunu öğrendim ve brifingde bundan hiç bahsetmedik bile.” dedi.

Red Bull sistemiyle ilgili tartışma, “mini-DRS” konseptiyle ilgili tartışmaların ardından arka kanadında değişiklikler yapan takımın ana rakibi McLaren'ı çevreleyen teknik tartışmanın hemen ardından geldi.

Perez sonuçta takımların yaptıklarına izin verilip verilmeyeceğine karar vermenin FIA'ya bağlı olduğunu söyledi.

Meksikalı pilot, “Bence bunun yasal ya da yasadışı olup olmadığına karar vermek FIA'ya düşüyor.”

“Sporu kontrol edenler onlar, dolayısıyla günün sonunda karar vermek onlara kalmış.” diye açıkladı.