Verstappen ve Perez yeni güç ünitesine geçti, Gasly pit yolundan başlayacak
Red Bull, Macaristan Grand Prix'si öncesinde Max Verstappen ve Sergio Perez'i yeni güç ünitesine geçirirken, Pierre Gasly yarışa pit yolundan başlayacak.
Hem Perez hem de Verstappen, Mercedes pilotu George Russell'ın pole pozisyonunu kazandığı Hungaroring'de büyük hayal kırıklığı yaşadılar.
Perez, Haas pilotu Kevin Magnussen tarafından engellenmesinin ardından 11. olup, sıralama turlarının ikinci bölümünde havlu attı.
Verstappen ise Q3'e kalmayı başarsa da, ilk turunda hata yaptı, ikinci turunda ise beklenmedik bir güç ünitesi sorunuyla 10. oldu.
Sıralama turlarının ardından Red Bull, güç ünitesinde yaptıkları incelemelerin ardından Perez ve Verstappen'i tedbir amaçlı yeni üniteye geçirdi. İkili yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-K ve MGU-H ünitesine geçiş yaptı. Ayrıca egzoz da değiştirildi.
İkili sınırı aşmadıkları için herhangi bir ceza almayacak fakat yılın ilerleyen kısmında yeni bir motora geçiş yapmak zorunda kalacaklar ve bu da grid cezasına yol açacak.
Hayal kırıklığıyla geçen sıralama turlarının ardından 19. sırada yer alan Pierre Gasly de yeni güç ünitesine geçti ve bazı parçalarda sınırı aştığı için grid cezası aldı
Bu yıl takımların sıralama turlarının ardından dayanıklılık gerekçesiyle güç ünitesi değişikliği yapmasına izin verilmişti.
Fakat Gasly'nin yaptığı değişiklik, Verstappen ve Perez'in aksine dayanıklılık sebebiyle değildi ve FIA Teknik Delegesi'nin onayı olmadan yapıldığı için Gasly'e pit yolundan başlama cezası verildi.
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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