Verstappen ve Perez yeni araçların geçişleri zorlaştırdığını düşünmekte

Geçen sezon devreye giren yeni yönetmeliklerin amacı, kirli havayı azaltmak ve hem araçların birbirini takip etmesini, hem de geçişleri kolaylaştırmaktı.

Her ne kadar yönetmelikler sayesinde tarihin en rekabetçi orta sıralarından biriyle karşılaşsak da, pist üstündeki gösteri halen endişe kaynağı,

Oldukça sönük geçen Azerbaycan GP'si, uzun düzlüklere rağmen geçiş yapmanın neredeyse imkansız olması nedeniyle birçok kişinin tepkisini çekti. Bu durumun tek istisnası, azami hız ve DRS avantajına sahip olmaları nedeniyle Charles Leclerc'i rahatça geçen Red Bull pilotlarıydı.

Ancak durum öyle sıkıntılı ki, hem Sergio Perez, hem de Max Verstappen durumun zorluğunu kabul ettiler ve FIA'yı bir kural değişikliğinin daha gerekli olduğu konusunda uyardılar.

Perez, "Bu yıl geçişlerin kesinlikle biraz daha zorlaştığını hissediyorum. Yeni araçlar daha fazla yere basma kuvveti üretiyor, bu da arkadaki pilotların zorlanması anlamına geliyor."

"Dolayısıyla DRS bölgelerinin kısaltılması doğru değildi, çünkü geçiş yapmak zaten geçen yıla göre zorlaşmış vaziyette. Bu durum gözden geçirilmeli." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, overtakes Charles Leclerc, Ferrari F1-75 for the lead at the start. Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 and Carlos Sainz, Ferrari F1-75 follow Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen ise Perez'e katılmakla birlikte araçların her sene daha da ağırlaşması ve sertleşen süspansiyonların da sıkıntı yarattığını düşünüyor.

Son şampiyon, "Evet, Checo'nun dediği gibi, yere basma gücü arttığı için kuralları aynı tuttuğumuz takdirde geçişler artmayacak."

"Bunun yanı sıra ağırlığın çok fazla olmasından da ötürü düşük hızda takip zorlaşıyor."

"Bu ağırlıkla küçük bir an dahi yaşasanız sıkıntıya giriyorsunuz, araç kaymaya başlıyor ve lastikler daha fazla ısınıyor."

"Bir diğer konu da araçların sınırlarının çok belli olması. 2015 ve 2016 sezonlarını hatırlıyorum, bazen birkaç farklı çizgi kullanabiliyordunuz. Araçlar tamamen yumuşak olmasa bile şu ankine göre çok daha yumuşaktı."

"Bugünlerde farklı çizgiler denemek gerçekten çok zor çünkü araçlar buna izin vermiyor." dedi.