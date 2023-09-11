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Verstappen ve Perez, Singapur'un Red Bull için "zor" geçmesini bekliyor

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez'e göre Singapur GP hafta sonu epey zorlu geçecek.

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Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Red Bull bu yıl şimdiye kadarki 14 yarışın hepsini kazandı ve tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı.

Bu zaferlerin 12'sini alan Max Verstappen, son 10 yarışın hepsinde damalı bayrağı ilk sırada gören isimdi. Bu da tüm zamanların rekorunu eline geçirdiği anlamına geliyor.

Red Bull'un dayanıklılık sorunu yaşamadığı takdirde kalan yarışların hepsini kazanacağı tahmin ediliyor. Fakat Singapur ve Brezilya gibi bazı pistlerde rakip takımların performansı artabilir.

Singapur GP öncesi bazı açıklamalar yapan Max Verstappen, hafta sonunun diğerlerine kıyasla daha zor geçebileceğini söyledi.

Kendisinin ve Red Bull'un Singapur'da nasıl bir yol izleyeceğine dair düşüncelerini dile getiren Verstappen şunları söyledi: "Sanırım bizim için biraz daha zor olacak fakat göreceğiz."

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve piste çıkıp, yine damalı bayrağı ilk sırada görmek isteyeceğiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Erik Junius

"Fakat bizim için en güçlü hafta sonu olmayacak."

Perez de Verstappen ile aynı fikirde olduğunu söyledi ve ekledi: "Ben de öyle düşünüyorum. Max'e katılıyorum."

"Temelde her şeyin olabileceği bir hafta sonu olacak. Umarım çok güçlü bir Cumartesi günü geçirebiliriz çünkü ön sıradan başlamıyorsanız, zafere ulaşma şansınız çok düşüyor."

"Umarım geçen yıl orada yaptıklarımızı tekrarlayabiliriz."

Christian Horner da pilotlarıyla aynı görüşü paylaşıyor.

Horner, "Yarışların her birini ayrı ayrı ele alıyoruz."

"Singapur'daki bir sonraki yarış, geçen yıl gördüğümüz üzere takvimdeki en zorlu yarışlardan biri."

"Ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyoruz. Bu ivmeyi devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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