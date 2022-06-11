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Verstappen ve Perez, Red Bull'un bazı adımlar atması gerektiği konusunda hemfikir

Red Bull pilotu Max Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez, Bakü'deki ilk günün ardından tamamen mutlu görünmüyorlar.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Verstappen ve Perez, Red Bull'un bazı adımlar atması gerektiği konusunda hemfikir
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Hollandalı pilot her iki seansta da üçüncü sırada yer alırken, temiz bir tek tur çıkarmakta zorlandı ve temsili bir tur atamadı.

Seansın ardından konuşan Verstappen, hafta sonuna kötü başlamadıklarını fakat gelişmeleri gerektiğini söyledi.

Verstappen, şöyle dedi: "Hafta sonuna kötü başladığımızı düşünmüyorum, gayet iyiyiz ancak birkaç alanda gelişmemiz gerekiyor. Bazı noktalarda küçük ayar çalışmaları yapmalıyız."

"Her iki seansta da temsili bir tur atamadım çünkü ne zaman bunu yapmaya çalışsam sarı bayrak vardı ve bu yüzden turu iptal etmek zorunda kaldım. Fakat hızımız makul görünüyordu."

"Uzun sürüşlerimiz iyi görünüyor, birkaç tur attım ve bence mutlu olabiliriz."

"Şimdi hafta sonunun kalanında hangi yöne gideceğimizi belirlememiz gerekiyor fakat bunun öncesinde bazı şeyleri geliştirmeliyiz."

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez de ikini seansın zor geçtiğine dikkat çekti.

"Hafta sonuna güzel başladık ve ilk seans genel anlamda iyiydi ancak ikinci seanstan istediğimiz verimi alamadık. Denediğimiz şeyler istediğimiz sonuçları vermese de iyi veriler topladık."

"Elimizde gözden geçireceğimiz ve sıralama turları için kullanabileceğimiz önemli veriler var."

"Aracımızın yarış temposu iyi görünüyor fakat bakmamız gereken çok fazla ayrıntı var. Bu pistte kendimi rahat hissediyorum ve hafta sonunun kalanında işime odaklanıp, hata yapmamaya odaklanacağım."

"Umarım sıralama turlarında her şeyi bir araya getirebiliriz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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