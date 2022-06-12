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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Verstappen ve Perez, iyi bir sonuç almak için büyük bir fırsatları olduğuna inanıyor

Red Bull pilotları Sergio Perez ve Max Verstappen, yarış öncesi verdikleri demeçte, bugün iyi bir sonuç alabileceklerini söylediler.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen ve Perez, iyi bir sonuç almak için büyük bir fırsatları olduğuna inanıyor
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Ferrari ve Red Bull, tüm hafta sonu tempo olarak birbirlerine yakın göründüler ancak sıralama turlarındaki son haklarda Charles Leclerc rahat şekilde ilk sırayı almayı başardı.

Yarış tempo su olarak bakıldığında Red Bull oldukça kuvveti görünüyor ve bundan ötürü Ferrari ile aralarında nasıl bir rekabet olacağı merak konusu.

Yarıştan hemen önce konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Özellikle cadde pistlerinde, sıralama turlarına oranla yarışta daha rekabetçiyiz."

"Bugün takım olarak bazı iyi fırsatlara sahibiz ve bunları kullanmamız gerekiyor. Çünkü genellikle Bakü yarışları olaylarla doludur."

"Dediğim gibi bugün iyi bir sonuç elde etmek için büyük bir fırsata sahibiz."

Ayrıca takım arkadaşı Sergio Perez de yarışa birkaç saat kala yaptığı açıklamada iyi bir sonuç alacak fırsata sahi olduklarını söyledi.

Perez, şöyle dedi: "Bugün dünü telafi etme şansımız var."

"Önümüzde uzun bir yarış olacak, güvenlik aracı çıkabilir, her şey olabilir. Her şeyden önce bitiş çizgisine ulaştığımızdan emin olmamız gerekiyor."

"Rakiplerimizin hangi stratejiyi seçeceğini ben de merak ediyorum. Cuma günü hiç kimse sert lastiklerle yarış simülasyonu yapmadı. Bu yüzden bizi ilginç bir yarış bekliyor."

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