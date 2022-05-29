Verstappen ve Perez incelemesine ceza çıkmadı!

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Ferrari, yarışı birinci ve üçüncü sırada bitiren Red Bull pilotlarını Monako GP'de pitten çıkarken sarı çizgiye dokundukları nedeniyle protesto etmişti.

Yarışın ardından taraflar görüşmeye çağrıldılar ve konuyla alakalı tüm veriler incelenip pilotlar dinlendi.

Yapılan incelemenin ardından herhangi bir yaptırım çıkmadı ve böylece Red Bull pilotları yerlerini korumuş oldular.

Ferrari, yarışın 23. turunda 1 numaralı Red Bull aracının sol ön ve arka tekerleğinin pit çıkışındaki çizginin soluna çıktığını ve bunun yarış direktörü tarafından yarış öncesinde yayınlanan notlarda belirtildiği üzere kurallara aykırı olduğunu savundu.

Ferrari bu savunmasına ek olarak, 2021 Avusturya GP'yi gösterdi ve o yarışta Tsunoda'nın bu yüzden ceza aldığını belirtti. Ferrari ayrıca yarış direktörünün notlarına uyulmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Red Bull ise savunmasında 1 numaralı aracın sarı çizginin sağında kaldığını ve Uluslararası Sportif Kurallar'ın ihlal edilmediğini belirtti.

Yarış Direktörü, 2021'den 2022'ye geçişte Uluslararası Sportif Kuralları'nın L Bölümü'nün 5. maddesinde değişiklik yapıldığını, ilgili yarış notunun geçen seneden kopyala yapıştır şeklinde olduğunu ve tam olarak değişikliği yansıtmadığını belirtti.

Yapılan görüşmelerde tüm taraflar 1 numaralı aracın sol ön ve arka lastiğinin bir bölümünün sarı çizgiyi aştığı ancak lastiklerin çoğu bölümünün sarı çizgi içerisinde yer aldığı konusunda hemfikirdi.

Yapılan açıklamada yarış hakemlerinin yayınladığı notların, kurallarda belirtilen maddelerle tezat oluşturamayacağı, kurallara göre aracın çizgi dışına çıkmış kabul edilebilmesi için bir lastiğinin tamamen çizgiyi geçmesi gerektiği belirtildi.

Ferrari, 11 numaralı aracın sahibi Perez'i de protesto etmişti ancak hakemler, Ferrari'nin daha sonraki açıklamasında bu protestonun yersiz olduğunu çünkü 11 numaralı aracın ön ya da arka lastiğinin sarı çizginin soluna hiç geçmediğini kabul ettiğini açıkladı.