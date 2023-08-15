Verstappen ve Perez arasındaki 'büyük fark' Leclerc'i şaşırtmış

Red Bull pilotları sezonun ilk dört yarışının galibiyetlerini yarı yarıya paylaştı. Ancak daha sonrasında Perez geriye düştü ve Verstappen üst üste sekiz yarış kazanarak Pilotlar Şampiyonası'nda üstünlüğü ele geçirdi.

Şu anda Perez, iki kez Dünya Şampiyonu takım arkadaşının 125 puan gerisinde yer alıyor.

En son Spa-Francorchamps'ta Red Bull ikilisinin arkasında üçüncü olan Ferrari pilotu Leclerc, Verstappen'in takım arkadaşına karşı da bu denli üstünlük kurmasına şaşırdığını söyledi.

Hollandalı pilot, Spa'da kuruyan pistte attığı etkileyici turla diğer pilotlara 0.8 saniye fark atarak pole pozisyonunu aldı. Bu durum Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun, Verstappen'in bir Haas ya da AlphaTauri aracında da pole pozisyonu elde edebileceğini söylemesine neden oldu.

Leclerc, Motorsport.com'un İtalya edisyonuna verdiği röportajda, "Bence Max harika bir pilot ama Checo ile arasındaki bu kadar büyük farkı açıklamak zor."

"Kişisel olarak durumu dışarıdan iyi okumanın imkansız olduğunu düşünüyorum, sadece takım içinde her şeyi tam olarak biliyorlar."

"Zaman zaman Max ve Checo arasındaki fark beklediğimden daha fazlaydı ama öte yandan Verstappen inanılmaz bir pilot ve onun takım arkadaşı olmak çok zordur."

"Ama yine de olan bitene tam olarak hakim değilim." dedi.