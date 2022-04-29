Verstappen ve Norris, Pirelli lastiklerinin geliştirilebileceğini düşünüyorlar

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Lastikler, bu sezon yarışları daha yakın ve daha heyecanlı kılması adına tasarlanan zemin etkili araçlar için 13 inç'ten 18 inç'e çıkartıldı.

Pirelli, geçtiğimiz yıl en uygun hamuru bulmak için kapsamlı bir test programı gerçekleştirdi ve Williams dışındaki tüm takımlar teste dahil oldu.

Verstappen ve Norris, Pirelli'nin henüz yeni lastiklerde ustalaşmadığına inanıyorlar. Son dünya şampiyonu, Emilia Romagna Grand Prix'sinin ardından özellikle ıslak zemin lastiklerinin gelişime açık olduğunu düşünüyor.

Verstappen, Imola yarışının ardından, "Başka bir araca yaklaştığınızda, lastiklerinizi normalden daha fazla yakıyorsunuz ve biraz daha fazla ısınıyorlar."

"Fakat Pirelli ile ne istediğimiz ve neyin geliştirilmesini istediğimiz konusunda düzenli olarak çalışıyoruz. Bu onlar için de çok zor çünkü tamamen yeni bir konsept."

"Çok fazla test yapmadık, bu yüzden önümüzdeki aylarda ya da gelecek yıl için bir şeyleri geliştirebileceğimize eminim." dedi.

Red Bull pilotu ıslak zemin lastikleri hakkında şunları ekledi: "Sadece çok ıslak olduğunda kullanmanız gerekiyor çünkü su temizlenmeye başladığı an çok yavaş oluyorlar. Daha sonra çabucak geçiş lastiklerine geçmek istiyorsunuz ama onlar da pek fazla temizlemiyor."

"Fakat birazcık bile su olsa, ısınmaları çok zor olduğu için sürüş çok zor hale geliyor."

"Bu yüzden, ıslak zemin lastiklerinde de daha soğuk bir çalışma aralığında daha fazla tutuş bulmak için çalışabiliriz."

Pirelli tyres Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Pirelli ile bu daha büyük lastiklerle neler yapabileceğimizi görmek için sadece ıslak zeminde birkaç seansa ihtiyacımız var çünkü bu, ürettiğimiz yere basma kuvveti ile birlikte onlar için de büyük bir soru işareti ve lastiklerle ilk yılımız."

"Ne yapabiliriz? Ne kadar yumuşak olabilir? Lastik uzmanı bile değilim ama anlayabiliyorum. Kolay değil."

Norris, yeni kuralların başka bir aracı takip etmeyi kolaylaştırdığını ancak lastiklerin bunu engellediğini söyledi.

McLaren pilotu, "Yaklaşmanızı engelleyen şey lastikler. Yarışın her turunda lastikleri idare ediyorum. Sıralama turunda bile biraz korumanız gerekiyor."

"Bu yüzden takip ederken birkaç kez arkadan kayma yaşarsanız ve biraz zorlaşırsa, bunun bedelini hemen ödüyorsunuz. Gerçekten geçiş yapmanızı ve Formula 4'teki gibi yakın yarışmamızı engelleyen bu."

"Yani Max'ın dediği gibi, Pirelli bunu geliştirmek için çok çalışıyor. Bu lastiklerdeki ilk yılımız, neyin üzerinde çalışmaları gerektiğini biliyorlar ve gelecek yıl için daha iyi lastiklerle geleceklerine eminim." dedi.