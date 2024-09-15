Verstappen ve McLaren inceleme altında!
Azerbaycan Grand Prix'si sonrasında Max Verstappen ve McLaren, farklı sebeplerden dolayı FIA tarafından inceleme altına alındı.
Lando Norris, McLaren MCL38, passes Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Max Verstappen, yarışın 50. turunda çıkan sanal güvenlik aracı altında yavaşlamadığı için inceleme altına alındı.
Lando Norris, Verstappen'in sanal güvenlik aracı altında geçiş yaptığını telsizden dile getirirken, bu olayın Verstappen'in Norris ve Russell ikilisini kutlamaya çalışırken gerçekleştiği görüldü.
Verstappen, standart bir uygulama olarak gördüğü bu durum için soruşturma açılmasına şaşırdığını söyledi.
"Her şeyi doğru yaptım."
"Damalı bayrak sallanmıştı ve bitiş çizgisini geçmiştim."
"Biliyorsunuz, yarışın sonundaki turda insanlar birbirlerini yavaşça geçip tebrik ediyorlar. Ben de aynı şeyi yaptım, bu yüzden bu konuda incelemeye alınmama şaşırdım."
McLaren ise pit şeridi ihlâli sebebiyle inceleniyor.
Detaylar gelecek...
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Colapinto: "Umarım Williams koltuğunu hak ettiğimi gösterebilmişimdir"
Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"
Horner: "Sainz, Perez'in yarışını mahvetti"
Resmi: McLaren, pit ihlâli sebebiyle 5 bin euro ceza aldı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar