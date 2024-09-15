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Formula 1 Azerbaycan GP

Verstappen ve McLaren inceleme altında!

Azerbaycan Grand Prix'si sonrasında Max Verstappen ve McLaren, farklı sebeplerden dolayı FIA tarafından inceleme altına alındı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38, passes Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Lando Norris, McLaren MCL38, passes Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, yarışın 50. turunda çıkan sanal güvenlik aracı altında yavaşlamadığı için inceleme altına alındı.

Lando Norris, Verstappen'in sanal güvenlik aracı altında geçiş yaptığını telsizden dile getirirken, bu olayın Verstappen'in Norris ve Russell ikilisini kutlamaya çalışırken gerçekleştiği görüldü.

Verstappen, standart bir uygulama olarak gördüğü bu durum için soruşturma açılmasına şaşırdığını söyledi.

"Her şeyi doğru yaptım."

"Damalı bayrak sallanmıştı ve bitiş çizgisini geçmiştim."

"Biliyorsunuz, yarışın sonundaki turda insanlar birbirlerini yavaşça geçip tebrik ediyorlar. Ben de aynı şeyi yaptım, bu yüzden bu konuda incelemeye alınmama şaşırdım." 

McLaren ise pit şeridi ihlâli sebebiyle inceleniyor.

Detaylar gelecek...

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