Marquez, Verstappen'i övdü: "Hırslı, yetenekli ve tam bir katil!"

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Her ikisi de genç yaşlarda büyük başarılara imza atan Marquez ve Verstappen'in kariyerlerinin oldukça benzer ilerlediği söylenebilir.

İlk şampiyonluğunu 20 yaşında elde eden Marquez, henüz 29 yaşında olmasına rağmen şimdiden altı şampiyonluğa ulaşmış vaziyette -bu altı şampiyonluğun beşine oldukça rahat bir şekilde ulaştığını da belirtelim.

Spora 17 yaşında adım atan ve 18 yaşından bu yana yarış kazanan Verstappen ise 25 yaşında iki şampiyonluğa ulaşmış durumda, son şampiyonluğunda ise tam 15 galibiyet elde ederek rekor kırdı!

MotoGP YouTube kanalında ortak bir röportaj veren ikili, birbirlerini övdüler.

İlk olarak Verstappen'i üç kelimeyle tanımlaması istenen Marquez, "Max hırslı ve ben bunu seviyorum. Tabii ki yetenekli ama aynı zamanda bir katil de. Eğer en iyisi olmak istiyorsanız katil olmak zorundasınız."

İkinci olarak ise Verstappen'in en çok hangi özelliğine saygı duyduğu sorulan Marquez, "Baskıyı yönetme şekli. Pek çok hızlı ve yetenekli sürücü var, testlerde çok iyi zamanlar elde ediyorlar."

"Ancak yarış esnasında ve gün boyunca bütün o baskıyı yönetmek işin en zor kısmı, Max bunun üstesinden çok iyi bir şekilde geliyor." dedi.

Marc Marquez, Toro Rosso F1 aracını test ediyor Fotoğraf: Honda Racing

Sonrasında söz alan Verstappen, MotoGP ile F1 arasında birçok paralellik olduğundan bahsetti ve sakatlıklar nedeniyle son üç sezondur şampiyonluk savaşı veremeyen Marquez'in tam gücüne kavuşmasını beklediğini de ekledi

Verstappen, "Günün sonunda [MotoGP ve F1] aşağı yukarı aynı, değil mi? Çünkü motosiklete binmek neredeyse aynı şey."

"Biliyorsunuz, birçok insan bir noktada iyi bir tur atabilir ve oldukça iyi bir performans ortaya koyabilir, ancak bir hafta sonu boyunca baskıyı yönetmek çok daha farklı.

"İşte en güçlü sürücü o zaman ortaya çıkıyor ve son birkaç yıldır bu ismin Marc olduğunu düşünüyorum. Elbette son iki yıl sakatlığı nedeniyle biraz zorlu geçti ama öncesinde piste çıktığında yarışı kazanma ihtimali %99'du."

"Kendisini izlemek heyecan verici. Ben de MotoGP'yi seviyorum ve Marc inanılmaz biri, onu tam gücüne kavuşmuş olarak görmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.