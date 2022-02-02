Verstappen ve Marquez, Laureus Ödülleri'ne aday gösterildi

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Verstappen, NFL efsanesi Tom Brady, ünlü yüzücü Caeleb Dressel, futbolcu Robert Lewandowski, ünlü atlet Eliud Kipchoge ve tenisin başarılı ismi Novak Djokovic ile birlikte "Yılın Sporcusu" kategorisinde aday gösterildi.

Red Bull pilotu Abu Dhabi'de gerçekleştirilen tartışmalı yarışın ardından kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazanmıştı.

Red Bull'a 2013 yılından sonra ilk şampiyonluğunu getiren Verstappen, Lewis Hamilton karşısında aldığı bu şampiyonlukla tarihteki ilk Hollandalı F1 şampiyonu oldu.

Geçen yıl Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Laureus Yılın Örnek Savunucu Sporcusu ödülünü kazanmıştı. Fakat bu yıl herhangi bir dalda aday gösterilmedi.

Diğer tarafta Mercedes, arka arkaya aldığı sekizinci şampiyonluğun ardından "Yılın Takımı" alanında aday gösterildi.

Bu yılki Laureus Ödülleri'nde motor sporlarını Marc Marquez de temsil edecek. İspanyol sürücü, "Yılın Geri Dönüşü" kategorisinde aday gösterildi.

Honda sürücüsü, 2020 İspanya yarışında geçirdiği büyük kazanın ardından 2021 yılında pistlere dönmüş ve performansını giderek artırmıştı.

Marquez'in dönüşü kolay olmadı. Üç ayrı operasyon geçiren Marquez, Portekiz'de yarışlara döndü ve tüm zorluklara rağmen iki galibiyet almayı başardı.

Marquez, ünlü jimnastikçi Simone Biles, Olimpiyat madalyalı kaykaycı Sky Brown, bisiklet sporcuları Mark Cavendish ve Annemiek van Vleuten ve İngiliz dalgıç Tom Daly ile birlikte "Yılın Geri Dönüşü" kategorisinde mücadele ediyor.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images